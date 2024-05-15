Скандал с выдворением в Казахстан русской семьи обсудят на совете при Путине

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вынесет громкую историю о депортации русской семьи переселенцев из Казахстана на Совет по правам человека при президенте России. Заседание запланировано на 3 июня, сообщила URA.RU омбудсмен.
"Это проблема системная, и ее необходимо решать комплексно. Недопустимо, что Россия выгоняет людей, не представляющих никакой опасности, случайно допустивших ошибку. Поэтому этот вопрос я намерена обсудить на очередном заседании постоянной комиссии по личным правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России", — отметила Мерзлякова.
Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за задержки сдачи отпечатков пальцев, необходимых для получения вида на жительство (ВНЖ). Двое из пяти членов семьи уже являются гражданами РФ, но оформление гражданства для остальных затянулось из-за финансовых проблем. Решение о депортации было вынесено Верх-Исетским райсудом города. В защиту семьи вступили влиятельные представители истеблишмента и силовых структур, включая свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову и депутата Госдумы Максима Иванова. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.
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