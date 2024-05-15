Скандал с выдворением в Казахстан русской семьи обсудят на совете при Путине

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Историю Морозовых обсудят на совете при президенте РФ
Историю Морозовых обсудят на совете при президенте РФ Фото:
новость из сюжета
Власти депортируют многодетную русскую семью из Екатеринбурга

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вынесет громкую историю о депортации русской семьи переселенцев из Казахстана на Совет по правам человека при президенте России. Заседание запланировано на 3 июня, сообщила URA.RU омбудсмен. 

"Это проблема системная, и ее необходимо решать комплексно. Недопустимо, что Россия выгоняет людей, не представляющих никакой опасности, случайно допустивших ошибку. Поэтому этот вопрос я намерена обсудить на очередном заседании постоянной комиссии по личным правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России", — отметила Мерзлякова. 

Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за задержки сдачи отпечатков пальцев, необходимых для получения вида на жительство (ВНЖ). Двое из пяти членов семьи уже являются гражданами РФ, но оформление гражданства для остальных затянулось из-за финансовых проблем. Решение о депортации было вынесено Верх-Исетским райсудом города. В защиту семьи вступили влиятельные представители истеблишмента и силовых структур, включая свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову и депутата Госдумы Максима Иванова. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вынесет громкую историю о депортации русской семьи переселенцев из Казахстана на Совет по правам человека при президенте России. Заседание запланировано на 3 июня, сообщила URA.RU омбудсмен.  "Это проблема системная, и ее необходимо решать комплексно. Недопустимо, что Россия выгоняет людей, не представляющих никакой опасности, случайно допустивших ошибку. Поэтому этот вопрос я намерена обсудить на очередном заседании постоянной комиссии по личным правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России", — отметила Мерзлякова.  Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за задержки сдачи отпечатков пальцев, необходимых для получения вида на жительство (ВНЖ). Двое из пяти членов семьи уже являются гражданами РФ, но оформление гражданства для остальных затянулось из-за финансовых проблем. Решение о депортации было вынесено Верх-Исетским райсудом города. В защиту семьи вступили влиятельные представители истеблишмента и силовых структур, включая свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову и депутата Госдумы Максима Иванова. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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