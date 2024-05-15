Что известно о новых командующих военными округами РФ

На встречу с Путиным пришли четыре новых командующих военными округами

15 мая 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Путин назначил четырех новых командующих российскими округами Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин назначил новых командующих военными округами страны, среди которых генерал-полковник Геннадий Анашкин, генерал-полковник Александр Лапин, генерал-лейтенант Александр Санчик и генерал-полковник Сергей Кузовлев. URA.RU рассказывает, что известно о новых командующих военными округами России. Александр Санчик Санчик на данный момент является командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией и начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. Он начал свою военную карьеру в 1985 году как курсант Ташкентского высшего танкового командного училища. Его образовательный путь включает окончание Общевойсковой академии ВС РФ в 2000 году и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2017 году. Санчик прошел путь от командира танкового взвода до командующего армией. Он командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 2-й гвардейской мотострелковой дивизией. Генерал-лейтенант также участвовал в военной операции в Сирии. Санкции В связи с конфликтом на Украине, Александр Санчик был включен в санкционные списки Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Украины, Японии и Новой Зеландии. Эти меры были предприняты из-за его причастности к боевым операциям, включая ракетные удары по украинским городам. Награды За свою службу Санчик был награжден множеством медалей и орденов, включая Орден Жукова и Орден За военные заслуги. Также его наградили юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» и медалями «За отличие в военной службе» разных степеней. Сергей Кузовлев Кузовлев родился 7 января 1967 года в Мичуринске, Тамбовской области. Он начал свою военную карьеру после окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в 1990 году, продолжил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, которую окончил в 2001 году, и завершил свое образование в Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2010 году. Кузовлев начал службу в Воздушно-десантных войсках, занимая должности командира взвода и роты. В период с 1997 по 1999 год он служил в Северо-Кавказском военном округе, где командовал десантно-штурмовым батальоном мотострелковой дивизии. После окончания Общевойсковой академии в 2001 году, Кузовлев занимал должности заместителя командира и командира мотострелкового полка. С 2005 по 2008 год он командовал 506-м гвардейским мотострелковым Познанским Краснознаменным полком. С 2010 года, после окончания Военной академии Генерального штаба, Кузовлев был назначен командиром мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа. С 2012 по 2015 год он занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего армией Южного военного округа. В 2015 году он был назначен командующим общевойсковой армией в Западном военном округе, а с 2016 по 2019 год командовал 58-й и 8-й общевойсковыми армиями Южного военного округа. Санкции Кузовлев попал под санкции Евросоюза и других стран за свою роль в военных конфликтах, включая поддержку действий, подрывающих территориальную целостность Украины. Эти меры были приняты из-за его участия в военных операциях и командования войсками, участвующими в конфликте на Украине. Награды За свою службу Кузовлев был награжден множеством орденов и медалей. Среди них ордена Святого Георгия IV степени, Кутузова, Александра Невского и «За военные заслуги». Также он был награжден медалями СССР и РФ. Александр Лапин Александр Лапин, занимающий с марта 2024 года должность командующего войсками Ленинградского военного округа, является Героем Российской Федерации. Он родился 1 января 1964 года и начал свою карьеру после срочной службы в Советской Армии, поступив в Казанское высшее танковое командное училище, которое окончил в 1988 году. Проходил службу на различных командных должностях, включая командира танкового взвода и роты, начальника штаба и командира мотострелкового полка и дивизии. В 1997 году Лапин окончил Военную академию бронетанковых войск, а в 2009 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. На протяжении своей карьеры он занимал высокие должности, включая начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа и командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией. В 2017 году Лапин исполнял обязанности начальника штаба группировки войск РФ в Сирии и командовал группировкой войск России в этой стране с октября 2018 по январь 2019 года. С ноября 2017 года по март 2024 года Лапин занимал должность командующего войсками Центрального военного округа. В июне 2022 года под его командованием силы группировки «Центр» провели операцию против украинских войск. Однако позже, в октябре того же года, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Лапина в отступлении российских сил из Лимана. Санкции Лапин попал под санкции Великобритании, Канады, Украины, стран Евросоюза. Также санкции на него наложили Австралия и Новая Зеландия из-за его роли в конфликте на Украины. Награды За заслуги и героизм Лапин был удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден многими орденами и медалями. Среди них Орден Святого Георгия IV степени, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Орден Александра Невского и другие. Геннадий Анашкин Геннадий Анашкин, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа, родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Его военная карьера началась с призыва на срочную службу в июне 1987 года, после чего он продолжил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил в 1993 году. После окончания училища Анашкин был направлен на службу в парашютно-десантный полк, где прослужил на различных командных должностях. С декабря 1999 по август 2000 года служил в командировке в бывшей Югославии в составе Миротворческих сил в Республике Босния и Герцеговина. В 2003 году Анашкин окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. С июня 2007 года он командовал гвардейским десантно-штурмовым полком. Позже этот полк под его командованием принимал участие в конфликте в Южной Осетии. После успешного командования полком Анашкин занимал должности заместителя командира и исполняющего обязанности командира воздушно-десантной дивизии. В 2012 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С августа 2012 по август 2014 года Анашкин командовал 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая участвовала во Второй чеченской войне, а также в боях под Иловайском в августе 2014 года. В 2022 году бригада принимала участие во вторжении на Украину, понеся значительные потери. На сентябрь 2023 года было убито более 170 служащих бригады. Награждение званием Героя Российской Федерации За мужество и героизм, которые проявил Анашкин, он был награжден званием Героя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в 2008 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин назначил новых командующих военными округами страны, среди которых генерал-полковник Геннадий Анашкин, генерал-полковник Александр Лапин, генерал-лейтенант Александр Санчик и генерал-полковник Сергей Кузовлев. URA.RU рассказывает, что известно о новых командующих военными округами России. Санчик на данный момент является командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией и начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. Он начал свою военную карьеру в 1985 году как курсант Ташкентского высшего танкового командного училища. Его образовательный путь включает окончание Общевойсковой академии ВС РФ в 2000 году и Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2017 году. Санчик прошел путь от командира танкового взвода до командующего армией. Он командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 2-й гвардейской мотострелковой дивизией. Генерал-лейтенант также участвовал в военной операции в Сирии. В связи с конфликтом на Украине, Александр Санчик был включен в санкционные списки Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Украины, Японии и Новой Зеландии. Эти меры были предприняты из-за его причастности к боевым операциям, включая ракетные удары по украинским городам. За свою службу Санчик был награжден множеством медалей и орденов, включая Орден Жукова и Орден За военные заслуги. Также его наградили юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» и медалями «За отличие в военной службе» разных степеней. Кузовлев родился 7 января 1967 года в Мичуринске, Тамбовской области. Он начал свою военную карьеру после окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в 1990 году, продолжил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, которую окончил в 2001 году, и завершил свое образование в Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2010 году. Кузовлев начал службу в Воздушно-десантных войсках, занимая должности командира взвода и роты. В период с 1997 по 1999 год он служил в Северо-Кавказском военном округе, где командовал десантно-штурмовым батальоном мотострелковой дивизии. После окончания Общевойсковой академии в 2001 году, Кузовлев занимал должности заместителя командира и командира мотострелкового полка. С 2005 по 2008 год он командовал 506-м гвардейским мотострелковым Познанским Краснознаменным полком. С 2010 года, после окончания Военной академии Генерального штаба, Кузовлев был назначен командиром мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа. С 2012 по 2015 год он занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего армией Южного военного округа. В 2015 году он был назначен командующим общевойсковой армией в Западном военном округе, а с 2016 по 2019 год командовал 58-й и 8-й общевойсковыми армиями Южного военного округа. Кузовлев попал под санкции Евросоюза и других стран за свою роль в военных конфликтах, включая поддержку действий, подрывающих территориальную целостность Украины. Эти меры были приняты из-за его участия в военных операциях и командования войсками, участвующими в конфликте на Украине. За свою службу Кузовлев был награжден множеством орденов и медалей. Среди них ордена Святого Георгия IV степени, Кутузова, Александра Невского и «За военные заслуги». Также он был награжден медалями СССР и РФ. Александр Лапин, занимающий с марта 2024 года должность командующего войсками Ленинградского военного округа, является Героем Российской Федерации. Он родился 1 января 1964 года и начал свою карьеру после срочной службы в Советской Армии, поступив в Казанское высшее танковое командное училище, которое окончил в 1988 году. Проходил службу на различных командных должностях, включая командира танкового взвода и роты, начальника штаба и командира мотострелкового полка и дивизии. В 1997 году Лапин окончил Военную академию бронетанковых войск, а в 2009 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. На протяжении своей карьеры он занимал высокие должности, включая начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа и командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией. В 2017 году Лапин исполнял обязанности начальника штаба группировки войск РФ в Сирии и командовал группировкой войск России в этой стране с октября 2018 по январь 2019 года. С ноября 2017 года по март 2024 года Лапин занимал должность командующего войсками Центрального военного округа. В июне 2022 года под его командованием силы группировки «Центр» провели операцию против украинских войск. Однако позже, в октябре того же года, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Лапина в отступлении российских сил из Лимана. Лапин попал под санкции Великобритании, Канады, Украины, стран Евросоюза. Также санкции на него наложили Австралия и Новая Зеландия из-за его роли в конфликте на Украины. За заслуги и героизм Лапин был удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден многими орденами и медалями. Среди них Орден Святого Георгия IV степени, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Орден Александра Невского и другие. Геннадий Анашкин, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа, родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Его военная карьера началась с призыва на срочную службу в июне 1987 года, после чего он продолжил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил в 1993 году. После окончания училища Анашкин был направлен на службу в парашютно-десантный полк, где прослужил на различных командных должностях. С декабря 1999 по август 2000 года служил в командировке в бывшей Югославии в составе Миротворческих сил в Республике Босния и Герцеговина. В 2003 году Анашкин окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. С июня 2007 года он командовал гвардейским десантно-штурмовым полком. Позже этот полк под его командованием принимал участие в конфликте в Южной Осетии. После успешного командования полком Анашкин занимал должности заместителя командира и исполняющего обязанности командира воздушно-десантной дивизии. В 2012 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С августа 2012 по август 2014 года Анашкин командовал 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая участвовала во Второй чеченской войне, а также в боях под Иловайском в августе 2014 года. В 2022 году бригада принимала участие во вторжении на Украину, понеся значительные потери. На сентябрь 2023 года было убито более 170 служащих бригады. За мужество и героизм, которые проявил Анашкин, он был награжден званием Героя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в 2008 году.