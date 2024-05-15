В госучреждениях Перми кормили детей опасными творогом и маслом

15 мая 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Была проверена организация питания детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство двух краевых госучреждений Прикамья оштрафовали за поставку в организации творога и масла без сопроводительных документов. Продукты предназначались в пищу для детей-сирот, передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Проверка проводилась в ГКУ „Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“ Пермского края и ГКУ „Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей“ Перми. Оказалось, что в первую организацию не были предоставлены сопроводительные документы на „творог мягкий — клубника“. Во второе учреждение не переданы документы на „творог с массовой долей жира 5%“ и масло сладко-сливочное „Крестьянское“», — написано на сайте ведомства. Пермской прокуратурой было вынесено постановление о возбуждении дел о правонарушении. Виновные 14 мая привлечены к административной ответственности с наказанием в виде штрафа. Два года назад в детсады и школы региона поступало сливочное масло, произведенное из неизвестного сырья. Нарушения выявили в рамках мониторинга документации молочной продукции, поступающей в соцучреждения Прикамья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство двух краевых госучреждений Прикамья оштрафовали за поставку в организации творога и масла без сопроводительных документов. Продукты предназначались в пищу для детей-сирот, передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Проверка проводилась в ГКУ „Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“ Пермского края и ГКУ „Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей“ Перми. Оказалось, что в первую организацию не были предоставлены сопроводительные документы на „творог мягкий — клубника“. Во второе учреждение не переданы документы на „творог с массовой долей жира 5%“ и масло сладко-сливочное „Крестьянское“», — написано на сайте ведомства. Пермской прокуратурой было вынесено постановление о возбуждении дел о правонарушении. Виновные 14 мая привлечены к административной ответственности с наказанием в виде штрафа. Два года назад в детсады и школы региона поступало сливочное масло, произведенное из неизвестного сырья. Нарушения выявили в рамках мониторинга документации молочной продукции, поступающей в соцучреждения Прикамья.