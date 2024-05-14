В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители заподозрили мужчину в поджоге расселенного дома. Видео с предполагаемым поджигателем опубликовали в telegram-канале «NSK».
«Сегодня днем, была попытка поджечь расселенный дом, по адресу проспект Мира, дом 9. На видео попал мужчина выбегающий из дома», — сказано в посте.
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили факт пожара. Пожарные быстро отреагировали и потушили возгорание, огнем повреждено два квадратных метра.
Агентство также направило запрос о возможной причастности к пожару человека, попавшего на камеры, в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там обещали уточнить информацию и предоставить комментарии позже.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске горело здание гостиницы «Ямал». По предварительным данным причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.
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В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители заподозрили мужчину в поджоге расселенного дома. Видео с предполагаемым поджигателем опубликовали в telegram-канале «NSK». «Сегодня днем, была попытка поджечь расселенный дом, по адресу проспект Мира, дом 9. На видео попал мужчина выбегающий из дома», — сказано в посте. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили факт пожара. Пожарные быстро отреагировали и потушили возгорание, огнем повреждено два квадратных метра. Агентство также направило запрос о возможной причастности к пожару человека, попавшего на камеры, в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там обещали уточнить информацию и предоставить комментарии позже. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске горело здание гостиницы «Ямал». По предварительным данным причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.