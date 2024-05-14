14 мая 2024

Жители Ноябрьска заподозрили мужчину в поджоге «деревяшки». Видео

Жители Ноябрьска заподозрили мужчину в поджоге расселенного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, барак, балкон, развалюха
В Ноябрьске мужчину подозревают в поджоге расселенного дома Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители заподозрили мужчину в поджоге расселенного дома. Видео с предполагаемым поджигателем опубликовали в telegram-канале «NSK».

«Сегодня днем, была попытка поджечь расселенный дом, по адресу проспект Мира, дом 9. На видео попал мужчина выбегающий из дома», — сказано в посте.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили факт пожара. Пожарные быстро отреагировали и потушили возгорание, огнем повреждено два квадратных метра.

Агентство также направило запрос о возможной причастности к пожару человека, попавшего на камеры, в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там обещали уточнить информацию и предоставить комментарии позже.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске горело здание гостиницы «Ямал». По предварительным данным причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители заподозрили мужчину в поджоге расселенного дома. Видео с предполагаемым поджигателем опубликовали в telegram-канале «NSK». «Сегодня днем, была попытка поджечь расселенный дом, по адресу проспект Мира, дом 9. На видео попал мужчина выбегающий из дома», — сказано в посте. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили факт пожара. Пожарные быстро отреагировали и потушили возгорание, огнем повреждено два квадратных метра. Агентство также направило запрос о возможной причастности к пожару человека, попавшего на камеры, в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там обещали уточнить информацию и предоставить комментарии позже. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске горело здание гостиницы «Ямал». По предварительным данным причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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