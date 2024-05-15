Мужчину задержали сотрудники полиции
В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Видео инцидента сняли очевидцы. По данным источника URA.RU, мужчина был задержан экипажем мотовзвода.
«Голый мужик был на взводе. На людей кидался», — сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчину заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Сообщения о его появлении также поступили из разных точек центра Челябинска. По данным источника URA.RU, обнаженный человек после короткой схватки был задержан экипажем мотовзвода.
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