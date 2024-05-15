В центре Челябинска голый мужчина бросился на людей. Видео

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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Мужчину задержали сотрудники полиции Фото:

В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Видео инцидента сняли очевидцы. По данным источника URA.RU, мужчина был задержан экипажем мотовзвода.

«Голый мужик был на взводе. На людей кидался», — сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчину заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Сообщения о его появлении также поступили из разных точек центра Челябинска. По данным источника URA.RU, обнаженный человек после короткой схватки был задержан экипажем мотовзвода.

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В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Видео инцидента сняли очевидцы. По данным источника URA.RU, мужчина был задержан экипажем мотовзвода. «Голый мужик был на взводе. На людей кидался», — сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Сообщения о его появлении также поступили из разных точек центра Челябинска. По данным источника URA.RU, обнаженный человек после короткой схватки был задержан экипажем мотовзвода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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