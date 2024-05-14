Вице-мэр из ХМАО ответил депутату, обвинившему его во лжи

Заместитель главы Нижневартовска Виктор Ситников ответил председателю комитета по гордумы соцвопросам Павлу Ларикову, который обвинил его во лжи и в сердцах выругался матом. Чиновник дал URA.RU комментарий, что депутат нарушил регламент по этике, а строительные работы на лыжной базе с биатлонным стрельбищем, из-за которого разгорелся скандал, завершены и объект передан в эксплуатацию.
«Депутат Лариков нарушает регламент думы по этике, потому что должен быть сдержан в своих словах. Строительные работы на объекте завершены, и он передан в эксплуатацию. Остались гарантийные обязательства, связанные с зимним выполнением работ», — заявил Ситников.
Вице-мэр высказался и по сути претензий депутата, который на выездном заседании раскритиковал недоработки на объекте. «Поскольку горки отсыпались по болоту, грунт должен консолидироваться, и нужно еще какое-то время, чтобы подрядчик досыпал и укрепил стенки. Эти работы будут выполнены. В объем контракта по строительству асфальтирование второго кольца не входило. Предполагалось, что когда мы введем объект в эксплуатацию, затем будут выделены дополнительные средства и департамент спорта все доасфальтирует. Эта работа будет выполнена летом. Лицензированием объекта занимается эксплуатирующая организация — управление спортивными сооружениями, а не департамент строительства. Речь идет об оружейной комнате, стрельбище и медицинском кабинете. Этот процесс также должен быть завершен в течение лета», — уточнил глава нижневартовского стройблока.
Лариков в беседе с журналистом URA.RU настаивает на своей позиции. «Вот наш новый министр обороны что сказал? Ошибаться можно, врать нельзя. По условиям контракта все работы должны быть завершены. Должна быть одна лыжероллерная трасса протяженностью 2,3 км. По факту даже одного километра асфальта нет. Нет воды в раздевалках, только техническая, которая не подключена, потому что все трубы забьет — так сам Ситников говорил. Как спортсмены должны тренироваться, если нет возможности пользоваться душем или уборной? Про усадку горок в контракте нет ничего, так можно и два года ждать. И горки по контракту должны быть с двух сторон огорожены, и георешетка там должна быть с землей и посеянной травой. Все это в смете есть и заложено в контракте. Я поэтому и на общественную приемку не поехал, потому что принимать нечего. И стрельбище не работает, потому что должен приехать субподрядчик и всё подключить. В контракте указано, что ввод в эксплуатацию должен быть с передачей всех документов. А документы не переданы», — возмутился депутат.
Ранее URA.RU писало, что депутат Лариков обвинил вице-мэра Ситникова в обмане и выматерился. На выездной проверке думцы обнаружили, что работы на биатлонном центре в Нижневартовске не завершены, хотя с даты, указанной в контракте, прошло полгода.
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