Глава СК требует возбудить дело из-за избиения свердловчанки и ее дочери

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Избитая женщина находится в реанимации
Избитая женщина находится в реанимации Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения жительницы Асбеста (Свердловская область) и ее двухлетней дочери. На данный момент проводится проверка по статье 117 УК РФ «Истязание», сообщили в пресс-службе СК.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту избиения жительницы города Асбеста и её малолетней дочери проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статье 117 УК РФ „Истязание“», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования.

В ведомстве подчеркнули, что в СМИ появилась информация о том, что 32-летнюю мать четверых детей и ее двухлетнюю дочь избил ранее судимый местный житель. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения жительницы Асбеста (Свердловская область) и ее двухлетней дочери. На данный момент проводится проверка по статье 117 УК РФ «Истязание», сообщили в пресс-службе СК. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту избиения жительницы города Асбеста и её малолетней дочери проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статье 117 УК РФ „Истязание“», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования. В ведомстве подчеркнули, что в СМИ появилась информация о том, что 32-летнюю мать четверых детей и ее двухлетнюю дочь избил ранее судимый местный житель. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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