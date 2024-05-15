Глава СК требует возбудить дело из-за избиения свердловчанки и ее дочери

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения жительницы Асбеста (Свердловская область) и ее двухлетней дочери. На данный момент проводится проверка по статье 117 УК РФ «Истязание», сообщили в пресс-службе СК.
«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту избиения жительницы города Асбеста и её малолетней дочери проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статье 117 УК РФ „Истязание“», — говорится в telegram-канале ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования.
В ведомстве подчеркнули, что в СМИ появилась информация о том, что 32-летнюю мать четверых детей и ее двухлетнюю дочь избил ранее судимый местный житель. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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