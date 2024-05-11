11 мая 2024
10 мая 2024

Обь дошла до дач Нижневартовска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
В Нижневартовске начался весенний паводок Фото:

Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора Нижневартовска (ХМАО). О ситуации с весенним паводком рассказали местные жители.

«Палиевские дачи уже начинает подтапливать. Утром 12 мая уровень воды в Оби достиг 890 сантиметров. Еще 10 — и критический уровень», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также сообщается, что затопило Речной порт.

Вартовчане опасаются повторения сильного паводка 2015 года. По их словам, темпы прибытия воды уже стремительно обгоняют его.

В Нижневартовске жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. С 12 мая там введен режим повышенной готовности для обеспечения безопасности.

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Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора Нижневартовска (ХМАО). О ситуации с весенним паводком рассказали местные жители. «Палиевские дачи уже начинает подтапливать. Утром 12 мая уровень воды в Оби достиг 890 сантиметров. Еще 10 — и критический уровень», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также сообщается, что затопило Речной порт. Вартовчане опасаются повторения сильного паводка 2015 года. По их словам, темпы прибытия воды уже стремительно обгоняют его. В Нижневартовске жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. С 12 мая там введен режим повышенной готовности для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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