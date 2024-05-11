Обь дошла до дач Нижневартовска. Видео

12 мая 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске начался весенний паводок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора Нижневартовска (ХМАО). О ситуации с весенним паводком рассказали местные жители. «Палиевские дачи уже начинает подтапливать. Утром 12 мая уровень воды в Оби достиг 890 сантиметров. Еще 10 — и критический уровень», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также сообщается, что затопило Речной порт. Вартовчане опасаются повторения сильного паводка 2015 года. По их словам, темпы прибытия воды уже стремительно обгоняют его. В Нижневартовске жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. С 12 мая там введен режим повышенной готовности для обеспечения безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора Нижневартовска (ХМАО). О ситуации с весенним паводком рассказали местные жители. «Палиевские дачи уже начинает подтапливать. Утром 12 мая уровень воды в Оби достиг 890 сантиметров. Еще 10 — и критический уровень», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также сообщается, что затопило Речной порт. Вартовчане опасаются повторения сильного паводка 2015 года. По их словам, темпы прибытия воды уже стремительно обгоняют его. В Нижневартовске жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться из-за угрозы паводка. С 12 мая там введен режим повышенной готовности для обеспечения безопасности.