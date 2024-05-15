Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

ВСУ пытались атаковать Крым пятью ракетами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Система ПВО уничтожила пять ракет ATACMS ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«15 мая около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.