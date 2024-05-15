15 мая 2024

Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
ВСУ пытались атаковать Крым пятью ракетами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Система ПВО уничтожила пять ракет ATACMS ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«15 мая около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МО. Информация появилась в telegram-канале ведомства.

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Система ПВО уничтожила пять ракет ATACMS ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «15 мая около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МО. Информация появилась в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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