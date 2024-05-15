Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

16 мая 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать Крым пятью ракетами Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Система ПВО уничтожила пять ракет ATACMS ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «15 мая около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МО. Информация появилась в telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Система ПВО уничтожила пять ракет ATACMS ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «15 мая около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МО. Информация появилась в telegram-канале ведомства.