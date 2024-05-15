15 мая 2024

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 28 россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Новая Зеландия ввела санкции против 28 россиян и 14 российских компаний. Об этом говорится на сайте правительства.

«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о новых санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — говорится в сообщении. Там уточнили, что эти лица и компании поддерживают конфликт на Украине.

Ранее страна ввела ограничения против 45 российских граждан и 16 организаций. Там уточнили, что они участвовали в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для оборонной промышленности РФ.

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Новая Зеландия ввела санкции против 28 россиян и 14 российских компаний. Об этом говорится на сайте правительства. «Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о новых санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — говорится в сообщении. Там уточнили, что эти лица и компании поддерживают конфликт на Украине. Ранее страна ввела ограничения против 45 российских граждан и 16 организаций. Там уточнили, что они участвовали в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для оборонной промышленности РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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