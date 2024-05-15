Новая Зеландия ввела санкции в отношении 28 россиян

16 мая 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новая Зеландия ввела санкции против 28 россиян и 14 российских компаний. Об этом говорится на сайте правительства. «Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о новых санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — говорится в сообщении. Там уточнили, что эти лица и компании поддерживают конфликт на Украине. Ранее страна ввела ограничения против 45 российских граждан и 16 организаций. Там уточнили, что они участвовали в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для оборонной промышленности РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая Зеландия ввела санкции против 28 россиян и 14 российских компаний. Об этом говорится на сайте правительства. «Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о новых санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — говорится в сообщении. Там уточнили, что эти лица и компании поддерживают конфликт на Украине. Ранее страна ввела ограничения против 45 российских граждан и 16 организаций. Там уточнили, что они участвовали в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для оборонной промышленности РФ.