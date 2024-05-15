Новая Зеландия ввела санкции в отношении 28 россиян

новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Новая Зеландия ввела санкции против 28 россиян и 14 российских компаний. Об этом говорится на сайте правительства.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о новых санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — говорится в сообщении. Там уточнили, что эти лица и компании поддерживают конфликт на Украине.
Ранее страна ввела ограничения против 45 российских граждан и 16 организаций. Там уточнили, что они участвовали в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для оборонной промышленности РФ.
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