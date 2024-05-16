МВД РФ объявило в розыск экс-главу МИД и полиции Эстонии по уголовной статье

МВД не указало статьи, по которым разыскивают Рейнсала и Вахера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера по уголовной статье. Такие данные следуют из базы ведомства.

«Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД. Кроме того, объявленным в розыск в базе числится бывший начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения. При этом статьи, по которым разыскивают Рейнсала и Вахера, не указываются.

Ранее МВД РФ объявило розыск двух украинских генералов. Речь шла о командующем оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков» генерале Михаиле Драпатом и экс-командующем группировкой украинских военных «Север» генерал-майоре Викторе Николюке.