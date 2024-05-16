МВД РФ объявило в розыск экс-главу МИД и полиции Эстонии по уголовной статье

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МВД не указало статьи, по которым разыскивают Рейнсала и Вахера Фото:

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера по уголовной статье. Такие данные следуют из базы ведомства.

«Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД. Кроме того, объявленным в розыск в базе числится бывший начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения. При этом статьи, по которым разыскивают Рейнсала и Вахера, не указываются.

Ранее МВД РФ объявило розыск двух украинских генералов. Речь шла о командующем оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков» генерале Михаиле Драпатом и экс-командующем группировкой украинских военных «Север» генерал-майоре Викторе Николюке.

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МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера по уголовной статье. Такие данные следуют из базы ведомства. «Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД. Кроме того, объявленным в розыск в базе числится бывший начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения. При этом статьи, по которым разыскивают Рейнсала и Вахера, не указываются. Ранее МВД РФ объявило розыск двух украинских генералов. Речь шла о командующем оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков» генерале Михаиле Драпатом и экс-командующем группировкой украинских военных «Север» генерал-майоре Викторе Николюке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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