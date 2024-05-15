15 мая 2024

Жителей Курганской области позвали мыть Boeing за зарплату в 280 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту предстоит заниматься уборкой салонов самолетов Фото:

Среди жителей Курганской области набирают вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов. Курганцам предложили работу в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Курганской области в аэропорту Шереметьево (Москва). В обязанность будет входить внутренняя уборка самолетов Boeing перед вылетом. Мужчины будут пылесосить салон, а женщины займутся влажной уборкой. Сроки на выбор: от 45 до 90 смен. При трехмесячной вахте зарплата — 288 тысяч рублей», — написано на портале «Авито.Работа».

Трудоустроенным сотрудникам пообещали бесплатное проживание в шаговой доступности от места работы. Претендентам нужно иметь паспорт гражданина России с пропиской, СНИЛС и трудовую книжку. Обязательное требование к мужчинам — наличие военного билета.

Ранее московская компания набирала сортировщиков ягод среди куранцев. Вахтовикам пообещали зарплату в 180 тысяч рублей за 60 смен. Жителям региона также предлагали работу в ХМАО, где надо было трудиться машинистами экскаваторов-амфибий (болотоходов). Работодатель предлагал выплаты от 180 тысяч рублей за 30 смен.

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Среди жителей Курганской области набирают вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов. Курганцам предложили работу в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области в аэропорту Шереметьево (Москва). В обязанность будет входить внутренняя уборка самолетов Boeing перед вылетом. Мужчины будут пылесосить салон, а женщины займутся влажной уборкой. Сроки на выбор: от 45 до 90 смен. При трехмесячной вахте зарплата — 288 тысяч рублей», — написано на портале «Авито.Работа». Трудоустроенным сотрудникам пообещали бесплатное проживание в шаговой доступности от места работы. Претендентам нужно иметь паспорт гражданина России с пропиской, СНИЛС и трудовую книжку. Обязательное требование к мужчинам — наличие военного билета. Ранее московская компания набирала сортировщиков ягод среди куранцев. Вахтовикам пообещали зарплату в 180 тысяч рублей за 60 смен. Жителям региона также предлагали работу в ХМАО, где надо было трудиться машинистами экскаваторов-амфибий (болотоходов). Работодатель предлагал выплаты от 180 тысяч рублей за 30 смен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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