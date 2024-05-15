Жителей Курганской области позвали мыть Boeing за зарплату в 280 тысяч рублей

16 мая 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

В аэропорту предстоит заниматься уборкой салонов самолетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Среди жителей Курганской области набирают вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов. Курганцам предложили работу в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области в аэропорту Шереметьево (Москва). В обязанность будет входить внутренняя уборка самолетов Boeing перед вылетом. Мужчины будут пылесосить салон, а женщины займутся влажной уборкой. Сроки на выбор: от 45 до 90 смен. При трехмесячной вахте зарплата — 288 тысяч рублей», — написано на портале «Авито.Работа». Трудоустроенным сотрудникам пообещали бесплатное проживание в шаговой доступности от места работы. Претендентам нужно иметь паспорт гражданина России с пропиской, СНИЛС и трудовую книжку. Обязательное требование к мужчинам — наличие военного билета. Ранее московская компания набирала сортировщиков ягод среди куранцев. Вахтовикам пообещали зарплату в 180 тысяч рублей за 60 смен. Жителям региона также предлагали работу в ХМАО, где надо было трудиться машинистами экскаваторов-амфибий (болотоходов). Работодатель предлагал выплаты от 180 тысяч рублей за 30 смен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей Курганской области набирают вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов. Курганцам предложили работу в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области в аэропорту Шереметьево (Москва). В обязанность будет входить внутренняя уборка самолетов Boeing перед вылетом. Мужчины будут пылесосить салон, а женщины займутся влажной уборкой. Сроки на выбор: от 45 до 90 смен. При трехмесячной вахте зарплата — 288 тысяч рублей», — написано на портале «Авито.Работа». Трудоустроенным сотрудникам пообещали бесплатное проживание в шаговой доступности от места работы. Претендентам нужно иметь паспорт гражданина России с пропиской, СНИЛС и трудовую книжку. Обязательное требование к мужчинам — наличие военного билета. Ранее московская компания набирала сортировщиков ягод среди куранцев. Вахтовикам пообещали зарплату в 180 тысяч рублей за 60 смен. Жителям региона также предлагали работу в ХМАО, где надо было трудиться машинистами экскаваторов-амфибий (болотоходов). Работодатель предлагал выплаты от 180 тысяч рублей за 30 смен.