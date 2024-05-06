Курганцам предложили 180 000 рублей за работу на экскаваторе-амфибии в ХМАО

06 мая 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Компании нужны опытные машинисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания из ХМАО набирает машинистов экскаваторов-амфибий (болотоходов) среди жителей Курганской области. Соискателям предложили зарплату от 180 тысяч рублей за 30 смен, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. В ООО „СПЕЦТРАНС-С“ (ХМАО, город Пыть-Ях) требуются машинисты экскаваторов (болотоходов). Вахтовый метод работы 30/30. Зарплата: 180 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». В компании пообещали бесплатно предоставит сотрудникам проживание, питание и спецодежду. Проезд до места работы будет оплачен. Претенденты должны иметь стаж работы более трех лет и соответствующее удостоверение с отметкой «машинист экскаватора». В прошлом году курганцев звали работать в ХМАО за зарплату от 186 до 214 тысяч рублей. Производству требовались машинисты подъемных агрегатов, готовые к вахтам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания из ХМАО набирает машинистов экскаваторов-амфибий (болотоходов) среди жителей Курганской области. Соискателям предложили зарплату от 180 тысяч рублей за 30 смен, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. В ООО „СПЕЦТРАНС-С“ (ХМАО, город Пыть-Ях) требуются машинисты экскаваторов (болотоходов). Вахтовый метод работы 30/30. Зарплата: 180 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». В компании пообещали бесплатно предоставит сотрудникам проживание, питание и спецодежду. Проезд до места работы будет оплачен. Претенденты должны иметь стаж работы более трех лет и соответствующее удостоверение с отметкой «машинист экскаватора». В прошлом году курганцев звали работать в ХМАО за зарплату от 186 до 214 тысяч рублей. Производству требовались машинисты подъемных агрегатов, готовые к вахтам.