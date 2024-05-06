Курганцам предложили 180 000 рублей за работу на экскаваторе-амфибии в ХМАО

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Компании нужны опытные машинисты
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Компания из ХМАО набирает машинистов экскаваторов-амфибий (болотоходов) среди жителей Курганской области. Соискателям предложили зарплату от 180 тысяч рублей за 30 смен, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Курганской области. В ООО „СПЕЦТРАНС-С“ (ХМАО, город Пыть-Ях) требуются машинисты экскаваторов (болотоходов). Вахтовый метод работы 30/30. Зарплата: 180 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».

В компании пообещали бесплатно предоставит сотрудникам проживание, питание и спецодежду. Проезд до места работы будет оплачен. Претенденты должны иметь стаж работы более трех лет и соответствующее удостоверение с отметкой «машинист экскаватора».

В прошлом году курганцев звали работать в ХМАО за зарплату от 186 до 214 тысяч рублей. Производству требовались машинисты подъемных агрегатов, готовые к вахтам.

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Компания из ХМАО набирает машинистов экскаваторов-амфибий (болотоходов) среди жителей Курганской области. Соискателям предложили зарплату от 180 тысяч рублей за 30 смен, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. В ООО „СПЕЦТРАНС-С“ (ХМАО, город Пыть-Ях) требуются машинисты экскаваторов (болотоходов). Вахтовый метод работы 30/30. Зарплата: 180 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». В компании пообещали бесплатно предоставит сотрудникам проживание, питание и спецодежду. Проезд до места работы будет оплачен. Претенденты должны иметь стаж работы более трех лет и соответствующее удостоверение с отметкой «машинист экскаватора». В прошлом году курганцев звали работать в ХМАО за зарплату от 186 до 214 тысяч рублей. Производству требовались машинисты подъемных агрегатов, готовые к вахтам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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