Крупные банки РФ ухудшили финансовые результаты из-за санкций

Чистая прибыль банковского сектора по итогам квартала осталась на уровне прошлого года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По итогам первого квартала 2024 года многие банки России значительно ухудшили финансовые показатели. В некоторых случаях чистая прибыль сократилась в разы. Об этом говорится в их квартальной отчетности. Участники рынка объясняют проблему, в том числе попаданием под санкции.

«По итогам первого квартала многие российские банки значительно ухудшили финансовые показатели — в отдельных случаях чистая прибыль сократилась в разы… Участники рынка объясняют проблемы сокращением прибыльного бизнеса в рознице из-за ужесточения регулирования и попадания под санкции», — пишет «Коммерсант». Эксперты допускают общее снижение прибыли кредитных организаций по итогам года.

Чистая прибыль банковского сектора по итогам квартала осталась на уровне прошлого года. Рост был символический и составил всего два процента — до 899 миллиардов рублей. Несмотря на это, многие крупные банки ухудшили финансовые результаты, говорится в квартальной отчетности. Среди топ-50 крупнейших банков России около 20 показали снижение прибыли. В лидерах — Почта-банк (падение в 31,2 раза), банк «Зенит» (в 7,5 раза) и ХКФ-банк (в 5,5 раза). В три раза снизилась прибыль у Альфа-банка, в 2,8 раза у ВТБ и Совкомбанка.

Большинство акционеров банка «Тинькофф» ранее поддержали идею слияния с Росбанком. Сделку планируют завершить к концу третьего квартала 2024 года. В четвертом квартале будет представлена новая стратегия развития с учетом объединения банков.