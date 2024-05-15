15 мая 2024

УрФУ и Пекинский политех создадут технологии умного города и зеленой экономики

© Служба новостей «URA.RU»
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Вузы совместно будут развивать направление новой энергетики
Вузы совместно будут развивать направление новой энергетики Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) и Пекинский политехнический институт (ППИ) будут совместно изучать и развивать технологии в области умных городов, а также «зеленой» экономики и переработки отходов. Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Сегодня между нашими вузами открываются новые перспективы исследований в сферах новой энергетики, «зеленой» экономики, смарт-технологий, востоковедения, публичного управления и социальной политики и другие. Планируем совместно развивать технологии блокчейна, умных городов и переработки отходов», — сказал Кокшаров ТАСС.

Делегация УрФУ работает в Пекине с 13 по 16 мая. Ректор отметил, что параллельно с визитом в несколько китайских университетов эксперты из УрФУ и ППИ провели несколько дискуссий и семинаров о передовых материалах.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) и Пекинский политехнический институт (ППИ) будут совместно изучать и развивать технологии в области умных городов, а также «зеленой» экономики и переработки отходов. Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. «Сегодня между нашими вузами открываются новые перспективы исследований в сферах новой энергетики, «зеленой» экономики, смарт-технологий, востоковедения, публичного управления и социальной политики и другие. Планируем совместно развивать технологии блокчейна, умных городов и переработки отходов», — сказал Кокшаров ТАСС. Делегация УрФУ работает в Пекине с 13 по 16 мая. Ректор отметил, что параллельно с визитом в несколько китайских университетов эксперты из УрФУ и ППИ провели несколько дискуссий и семинаров о передовых материалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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