УрФУ и Пекинский политех создадут технологии умного города и зеленой экономики

Уральский федеральный университет (УрФУ) и Пекинский политехнический институт (ППИ) будут совместно изучать и развивать технологии в области умных городов, а также «зеленой» экономики и переработки отходов. Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
«Сегодня между нашими вузами открываются новые перспективы исследований в сферах новой энергетики, «зеленой» экономики, смарт-технологий, востоковедения, публичного управления и социальной политики и другие. Планируем совместно развивать технологии блокчейна, умных городов и переработки отходов», — сказал Кокшаров ТАСС.
Делегация УрФУ работает в Пекине с 13 по 16 мая. Ректор отметил, что параллельно с визитом в несколько китайских университетов эксперты из УрФУ и ППИ провели несколько дискуссий и семинаров о передовых материалах.
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