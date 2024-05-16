Аналитик: переговоры Путина и Цзиньпина могут стать судьбоносными для всего мира

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай может провести обсуждения с китайским руководством, касающиеся будущего мировой ситуации. Об этом заявил старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.
"Я ожидаю, что во время визита президент Путин проведет серьезное общение и консультации с высшим руководством Китая о будущем и судьбе сегодняшнего мира", — сказал Цзайбан РИА Новости. Он также подчеркнул возможность достижения дополнительного консенсуса для укрепления стратегической координации между странами БРИКС и инициативой "Один пояс, один путь".
Ван Цзайбан также высказал ожидание, что в ходе визита будет проведен углубленный обмен мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса и укрепления стратегической координации между Китаем и Россией. Он отметил, что совместные усилия двух стран могут способствовать минимизации глобальной нестабильности и сдерживанию действий США на международной арене.
Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Поездка продлится два дня, она стала первым зарубежным выездом российского лидера после вступления в должность президента. После переговоров на высшем уровне стороны подпишут несколько соглашений и документов, передает MK.RU.
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