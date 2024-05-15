15 мая 2024

В Тюмени могилы на кладбище завалили мусором. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Могилы на тюменском кладбище завалены мусором
Могилы на тюменском кладбище завалены мусором Фото:

На месте захоронений на Червишевском кладбище в Тюмени образовалась свалка. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. Мусор лежит прямо на могилах и дорогах, а баков под него нет.

«Червишевское кладбище. Мусор на дорогах и могилах. Баков нет для мусора», — рассказала девушка.

Пи этом, по словам тюменки, родственники усопших уже обращались в мэрию города, но там не нашли проблемы. URA.RU отправило запрос в МКУ «Некрополь», в ведении которого находятся вопросы похоронного дела, и мэрию Тюмени. Ответы ожидаются.

Свалка на могилах и дороге Червишевского кладбища в Тюмени
Свалка на могилах и дороге Червишевского кладбища в Тюмени
Фото:

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На месте захоронений на Червишевском кладбище в Тюмени образовалась свалка. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. Мусор лежит прямо на могилах и дорогах, а баков под него нет. «Червишевское кладбище. Мусор на дорогах и могилах. Баков нет для мусора», — рассказала девушка. Пи этом, по словам тюменки, родственники усопших уже обращались в мэрию города, но там не нашли проблемы. URA.RU отправило запрос в МКУ «Некрополь», в ведении которого находятся вопросы похоронного дела, и мэрию Тюмени. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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