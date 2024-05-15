Могилы на тюменском кладбище завалены мусором
На месте захоронений на Червишевском кладбище в Тюмени образовалась свалка. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. Мусор лежит прямо на могилах и дорогах, а баков под него нет.
«Червишевское кладбище. Мусор на дорогах и могилах. Баков нет для мусора», — рассказала девушка.
Пи этом, по словам тюменки, родственники усопших уже обращались в мэрию города, но там не нашли проблемы. URA.RU отправило запрос в МКУ «Некрополь», в ведении которого находятся вопросы похоронного дела, и мэрию Тюмени. Ответы ожидаются.
Свалка на могилах и дороге Червишевского кладбища в Тюмени
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