Грузовик проезжал на зеленый сигнал светофора Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

В Красноуфимске (Свердловская область) 14 мая водитель грузовика переехал 83-летнего мужчину, переходящего дорогу. Пенсионера доставили в больницу, где он скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель грузовой машиной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате ДТП 83-летний пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в Красноуфимскую районную больницу, где впоследствии скончался», — следует из сообщения. Водитель пояснил, что ехал на зеленый сигнал и почувствовал препятствие. Выйдя из грузовика, под колесами он обнаружил пешехода.

По словам жены погибшего, мужчина возвращался с кладбища, и должен был пойти на остановку, но ушел в другую сторону. Силовики провели проверку, началось расследование.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области