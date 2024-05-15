15 мая 2024

В Свердловской области грузовик насмерть переехал пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик проезжал на зеленый сигнал светофора
Грузовик проезжал на зеленый сигнал светофора Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) 14 мая водитель грузовика переехал 83-летнего мужчину, переходящего дорогу. Пенсионера доставили в больницу, где он скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель грузовой машиной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате ДТП 83-летний пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в Красноуфимскую районную больницу, где впоследствии скончался», — следует из сообщения. Водитель пояснил, что ехал на зеленый сигнал и почувствовал препятствие. Выйдя из грузовика, под колесами он обнаружил пешехода.

По словам жены погибшего, мужчина возвращался с кладбища, и должен был пойти на остановку, но ушел в другую сторону. Силовики провели проверку, началось расследование.

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Фото:

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В Красноуфимске (Свердловская область) 14 мая водитель грузовика переехал 83-летнего мужчину, переходящего дорогу. Пенсионера доставили в больницу, где он скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель грузовой машиной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате ДТП 83-летний пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в Красноуфимскую районную больницу, где впоследствии скончался», — следует из сообщения. Водитель пояснил, что ехал на зеленый сигнал и почувствовал препятствие. Выйдя из грузовика, под колесами он обнаружил пешехода. По словам жены погибшего, мужчина возвращался с кладбища, и должен был пойти на остановку, но ушел в другую сторону. Силовики провели проверку, началось расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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