Родственник погибшего в перестрелке в Миассе покончил с собой

16 мая 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

В произошедшем разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Смертельная перестрелка в Миассе В Миассе (Челябинская область) один из родственников погибшего в недавней перестрелке покончил с собой. Его тело было найдено у дома по улице 8 июля. Факт обнаружения трупа без указания личности URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем следственного отдела по городу Миасс по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. Предварительно, он находился под наркотиками. Перестрелка в Миассе произошла вечером 14 мая. Предварительно, стрельба стала итогом бытового конфликта. Огонь вели из «Сайги». После случившегося подозреваемый скрылся. Его разыскивают. В результате один из участников скончался от ранения в грудь, другой был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался. Потерпевшие были родными братьями. Старший из них, получивший смертельные ранения, ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) один из родственников погибшего в недавней перестрелке покончил с собой. Его тело было найдено у дома по улице 8 июля. Факт обнаружения трупа без указания личности URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем следственного отдела по городу Миасс по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. Предварительно, он находился под наркотиками. Перестрелка в Миассе произошла вечером 14 мая. Предварительно, стрельба стала итогом бытового конфликта. Огонь вели из «Сайги». После случившегося подозреваемый скрылся. Его разыскивают. В результате один из участников скончался от ранения в грудь, другой был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался. Потерпевшие были родными братьями. Старший из них, получивший смертельные ранения, ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.