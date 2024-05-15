Родственник погибшего в перестрелке в Миассе покончил с собой

В Миассе (Челябинская область) один из родственников погибшего в недавней перестрелке покончил с собой. Его тело было найдено у дома по улице 8 июля. Факт обнаружения трупа без указания личности URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем следственного отдела по городу Миасс по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. Предварительно, он находился под наркотиками.
Перестрелка в Миассе произошла вечером 14 мая. Предварительно, стрельба стала итогом бытового конфликта. Огонь вели из «Сайги». После случившегося подозреваемый скрылся. Его разыскивают.
В результате один из участников скончался от ранения в грудь, другой был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался. Потерпевшие были родными братьями. Старший из них, получивший смертельные ранения, ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.
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