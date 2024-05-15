РЖД выплатит курганцам до 50 тысяч рублей из-за паводка

16 мая 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

РЖД и профсоюз железнодорожников направит деньги пострадавшим в паводок работникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Работники РЖД в Кургане, чье жилье пострадало от паводка, получат материальную помощь от организации до 50 тысяч рублей и дополнительно 10 тысяч рублей от профсоюза. Соответствующая информация размещена на сайте Курганской областной думы. «ОАО „РЖД“ приняло решение оказать помощь своим сотрудникам, пострадавшим от наводнения, В дополнение к региональным выплатам оказывается помощь в сумме до 50 тысяч рублей, в зависимости от степени нанесенного стихией ущерба», — говорится в сообщении. Дополнительно профсоюз предоставит по 10 тысяч рублей каждому железнодорожнику-члену профсоюза, пострадавшему от стихии, как отметил депутат облдумы Сергей Поваренко, возглавляющий курганский филиал профсоюза железнодорожников. Помимо финансовой поддержки, РЖД организовало дополнительные бесплатные рейсы электропоезда для удобства жителей Кургана, вынужденных добираться до работы в условиях пробок. Ранее URA.RU писало, что пострадавшие от паводка бизнесмены Курганской области получат финансовую поддержку от 50 до 500 тысяч рублей. Также сообщалось, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. По данным правительства, 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работники РЖД в Кургане, чье жилье пострадало от паводка, получат материальную помощь от организации до 50 тысяч рублей и дополнительно 10 тысяч рублей от профсоюза. Соответствующая информация размещена на сайте Курганской областной думы. «ОАО „РЖД“ приняло решение оказать помощь своим сотрудникам, пострадавшим от наводнения, В дополнение к региональным выплатам оказывается помощь в сумме до 50 тысяч рублей, в зависимости от степени нанесенного стихией ущерба», — говорится в сообщении. Дополнительно профсоюз предоставит по 10 тысяч рублей каждому железнодорожнику-члену профсоюза, пострадавшему от стихии, как отметил депутат облдумы Сергей Поваренко, возглавляющий курганский филиал профсоюза железнодорожников. Помимо финансовой поддержки, РЖД организовало дополнительные бесплатные рейсы электропоезда для удобства жителей Кургана, вынужденных добираться до работы в условиях пробок. Ранее URA.RU писало, что пострадавшие от паводка бизнесмены Курганской области получат финансовую поддержку от 50 до 500 тысяч рублей. Также сообщалось, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. По данным правительства, 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.