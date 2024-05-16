Появились кадры стрельбы в премьер-министра Словакии Фицо

Правительство и Совбез Словакии проведут заседание после покушения на Фицо
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Охрана задержала нападавшего на Фицо сразу после стрельбы
Охрана задержала нападавшего на Фицо сразу после стрельбы Фото:

Момент нападения на премьера Словакии Роберта Фицо попал на видео. Его распространили в Сети. Власти сообщили, что Совбез и правительство проведут срочное заседание в связи с произошедшим.

На кадрах видно, как Фицо подходит к людям и хочет с ними поговорить. В этот момент человек из толпы достает оружие и производит выстрелы. После этого охрана задерживает нападавшего.

Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он выстрелил в премьера пять раз. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил надежду на выздоровление Фицо.

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Момент нападения на премьера Словакии Роберта Фицо попал на видео. Его распространили в Сети. Власти сообщили, что Совбез и правительство проведут срочное заседание в связи с произошедшим. На кадрах видно, как Фицо подходит к людям и хочет с ними поговорить. В этот момент человек из толпы достает оружие и производит выстрелы. После этого охрана задерживает нападавшего. Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он выстрелил в премьера пять раз. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил надежду на выздоровление Фицо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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