Появились кадры стрельбы в премьер-министра Словакии Фицо

Момент нападения на премьера Словакии Роберта Фицо попал на видео. Его распространили в Сети. Власти сообщили, что Совбез и правительство проведут срочное заседание в связи с произошедшим.
На кадрах видно, как Фицо подходит к людям и хочет с ними поговорить. В этот момент человек из толпы достает оружие и производит выстрелы. После этого охрана задерживает нападавшего.
Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он выстрелил в премьера пять раз. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил надежду на выздоровление Фицо.
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