Песков обратился к премьеру Словакии Фицо после нападения

Песков: Россия осуждает нападение на премьера Словакии Фицо
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Дмитрий Песков выразил надежду на выздоровление Фицо
Дмитрий Песков выразил надежду на выздоровление Фицо Фото:

Россия решительным образом осуждает нападение на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что словацкая сторона не просила помощи в расследовании. 

"Каких-либо обращений о помощи в расследовании не было", — сказал Песков, его слова передает РЕН.ТВ. Он добавил, что Кремль слышал о том, что произошедшее имеет политический подтекст, а также выразил надежду на выздоровление Фицо.

Ранее Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он произвел пять выстрелов в премьера. Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что премьер-министр не находится в «опасной для жизни ситуации», передает RT.

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Россия решительным образом осуждает нападение на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что словацкая сторона не просила помощи в расследовании.  "Каких-либо обращений о помощи в расследовании не было", — сказал Песков, его слова передает РЕН.ТВ. Он добавил, что Кремль слышал о том, что произошедшее имеет политический подтекст, а также выразил надежду на выздоровление Фицо. Ранее Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он произвел пять выстрелов в премьера. Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что премьер-министр не находится в «опасной для жизни ситуации», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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