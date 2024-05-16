Песков обратился к премьеру Словакии Фицо после нападения

Россия решительным образом осуждает нападение на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что словацкая сторона не просила помощи в расследовании.
"Каких-либо обращений о помощи в расследовании не было", — сказал Песков, его слова передает РЕН.ТВ. Он добавил, что Кремль слышал о том, что произошедшее имеет политический подтекст, а также выразил надежду на выздоровление Фицо.
Ранее Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он произвел пять выстрелов в премьера. Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что премьер-министр не находится в «опасной для жизни ситуации», передает RT.
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