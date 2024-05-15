15 мая 2024

Стрелявший в Фицо раскрыл причину нападения на премьера

Стрелявший в Фицо заявил, что не разделяет политику правительства Словакии
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Подозреваемый задумал нападение на Фицо еще месяц назад, сообщает ta3 Фото:
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В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Подозреваемый в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что не разделяет политические взгляды правительства. Об этом он сказал перед допросом.

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«Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS подвергается нападкам?» — сказал он. Его слова цитирует словацкий телеканал ta3. Там отметили, задержанный месяц назад задумался о нападении.

После нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Уточнялось, что он выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас состояние премьера оценивается как критическое. Премьеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин осудил нападавшего.

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Подозреваемый в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что не разделяет политические взгляды правительства. Об этом он сказал перед допросом. «Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS подвергается нападкам?» — сказал он. Его слова цитирует словацкий телеканал ta3. Там отметили, задержанный месяц назад задумался о нападении. После нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Уточнялось, что он выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас состояние премьера оценивается как критическое. Премьеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин осудил нападавшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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