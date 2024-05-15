Стрелявший в Фицо раскрыл причину нападения на премьера

Подозреваемый в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что не разделяет политические взгляды правительства. Об этом он сказал перед допросом.
«Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS подвергается нападкам?» — сказал он. Его слова цитирует словацкий телеканал ta3. Там отметили, задержанный месяц назад задумался о нападении.
После нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Уточнялось, что он выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас состояние премьера оценивается как критическое. Премьеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин осудил нападавшего.
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