Стрелявший в Фицо раскрыл причину нападения на премьера

Стрелявший в Фицо заявил, что не разделяет политику правительства Словакии

Подозреваемый задумал нападение на Фицо еще месяц назад, сообщает ta3 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Подозреваемый в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что не разделяет политические взгляды правительства. Об этом он сказал перед допросом.

«Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS подвергается нападкам?» — сказал он. Его слова цитирует словацкий телеканал ta3. Там отметили, задержанный месяц назад задумался о нападении.

После нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Уточнялось, что он выстрелил в Фицо пять раз. Сейчас состояние премьера оценивается как критическое. Премьеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин осудил нападавшего.