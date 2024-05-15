Курганский ЦГМС опубликовал данные по уменьшению уровня Тобола

Уровень воды в реке Тобол показывает заметное снижение. По данным синоптиков, за последние сутки отмечены изменения в нескольких ключевых точках: в Звериноголовском, Кургане и Барабе. Уменьшение уровня составляют от 10 до 24 см. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024» со ссылкой на ЦГМС.
«В селе Звериноголовское уровень воды в Тоболе снизился на 24 сантиметров и составляет 586 см. В районе Барабы показатель уменьшился на 12 сантиметров и достиг отметки в 107 см. В городе Кургане уровень воды также упал на 10 сантиметров, составив 658 см», — указано на карте со ссылкой на данные Курганского ЦГМС.
Раньше в районе Кургана уровень воды в Тоболе начинал снижаться, но с 15 мая он продолжает падать со скоростью 9—20 см и больше. В Кургане и селе Звериноголовское река ранее достигала уровня более 10 метров. Подробности крупнейшего за XXI век наводнения в Курганской области — в сюжете URA.RU.
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Уровень воды в реке Тобол показывает заметное снижение. По данным синоптиков, за последние сутки отмечены изменения в нескольких ключевых точках: в Звериноголовском, Кургане и Барабе. Уменьшение уровня составляют от 10 до 24 см. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024» со ссылкой на ЦГМС. «В селе Звериноголовское уровень воды в Тоболе снизился на 24 сантиметров и составляет 586 см. В районе Барабы показатель уменьшился на 12 сантиметров и достиг отметки в 107 см. В городе Кургане уровень воды также упал на 10 сантиметров, составив 658 см», — указано на карте со ссылкой на данные Курганского ЦГМС. Раньше в районе Кургана уровень воды в Тоболе начинал снижаться, но с 15 мая он продолжает падать со скоростью 9—20 см и больше. В Кургане и селе Звериноголовское река ранее достигала уровня более 10 метров. Подробности крупнейшего за XXI век наводнения в Курганской области — в сюжете URA.RU.