Путин поблагодарил Китай за атмосферу на переговорах

Владимир Путин назвал встречу в Пекине дружеской и теплой
Президент России Владимир Путин поблагодарил китайских коллег за создание благоприятной атмосферы в ходе двусторонних переговоров. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.
"Китайские друзья создали дружескую и теплую, но в то же время деловую атмосферу", — заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров. Трансляция идет на телеканале "Россия-24".
Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка является первым зарубежным визитом российского главы после инаугурации на должность президента.
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