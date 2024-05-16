Путин поблагодарил Китай за атмосферу на переговорах

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Владимир Путин назвал встречу в Пекине дружеской и теплой
Владимир Путин назвал встречу в Пекине дружеской и теплой Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил китайских коллег за создание благоприятной атмосферы в ходе двусторонних переговоров. Об этом он сообщил на встрече с журналистами. 

"Китайские друзья создали дружескую и теплую, но в то же время деловую атмосферу", — заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров. Трансляция идет на телеканале "Россия-24". 

Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка является первым зарубежным визитом российского главы после инаугурации на должность президента.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил китайских коллег за создание благоприятной атмосферы в ходе двусторонних переговоров. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.  "Китайские друзья создали дружескую и теплую, но в то же время деловую атмосферу", — заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров. Трансляция идет на телеканале "Россия-24".  Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка является первым зарубежным визитом российского главы после инаугурации на должность президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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