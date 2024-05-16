В Челябинской области зафиксировали 23 случая бешенства

В Челябинской области с начала года специалисты зафиксировали 23 случая бешенства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, болезнь выявили у собак, коше и лис.
"К середине мая с начала года зафиксированы случаи бешенства у девяти собак, десяти домашних кошек и четырех диких лисиц. Всего вирус выявили у 23 животных", — отметили в пресс-службе управления.
В апреле от бешенства погибли две домашние кошки и одна собака. Кошки скончались в поселке Центральном Карталинского района и в поселке Бреды Брединского района, собака — в деревне Смольное Сосновского района. В мае первой жертвой вируса стал кот в селе Долгодеревенском Сосновского района. Сейчас ветеринары в населенном пункте прививают домашних животных, в том числе сельскохозяйственных, от бешенства. В поселках, где зафиксированы случаи бешенства, установили карантин.
У вируса сложилась широкая география распространения. Случаи заражения выявили в Еманжелинском, Аргаяшском, Еткульском, Кизильском, Нагайбакском районах, в Челябинске.
При обнаружении вируса жителей просили обращаться к ветеринарам или местным властям. В Россельхознадзоре порекомендовали сделать домашним животным прививки и не допускать их контактов с дикими. По интересующим вопросам всегда можно обратиться в само ведомство.
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