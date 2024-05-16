В Челябинске задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии

В отношении Сергея Самохина возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали заместителя руководителя лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону подполковника Сергея Самохина. По данным источника URA.RU в силовых структурах, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Самохина задержали на рабочем месте. Ему предъявлены обвинения по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в ведомстве Самохин отвечал за связь с частными охранными организациями. Предварительно, он оказывал покровительство одной из них. Сейчас силовики ищут факты коррупции в деле.

URA. RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.

Ранее в ведомство приходили военные следователи. Тогда причиной обыска стало фиктивное трудоустройство жены генерал-майора Андрея Никула, Татьяны. Под следствие попал главный дирижер оркестра регионального ведомства Иван Кузнецов. При этом, по словам адвоката дирижера, его клиент изначально был против трудоустройства жены генерала в оркестр.