Год назад Лян Хуэйлин посещала «Сима-ленд» и встречалась с основателем компании Андреем Симановским Фото: предоставлено компанией «Сима-ленд»

У главы Свердловской области Евгения Куйвашева состоялись первые встречи в Китае, где сейчас находится президент Владимир Путин и большая делегация правительства России. Одна из них прошла с губернатором провинции Хэйлунцзян — Лян Хуэйлин. На встрече присутствовали спикер заксо Людмила Бабушкина, замгубернатора Василий Козлов, глава минВЭС Вячеслав Ярин, а также директор «Сима-ленда» Константин Обоскалов, который преподнес китайской чиновнице подарок со смыслом.

«Встреча прошла очень тепло. Говорили про Иннопром, про то, что очень многое сделано после последнего приезда. Госпожа Хуэйлин была в Екатеринбурге в прошлом году, на ЭКСПО, и посетила нашу компанию „Сима-ленд“. Мы пригласили ее еще раз приехать в Свердловскую область», — рассказал Обоскалов.

Он вручил губернатору провинции красиво оформленную книгу «Урал — Китай: путешествие по реке времени». Госпожа Хуэйлин поблагодарила и отметила, что это «очень ценный подарок». Свердловский губернатор Куйвашев подарил китайской коллеге картину с видом на реку Чусовую. В качестве ответного подарка уральские чиновники и бизнесмены получили изысканный фарфоровый чайный сервиз.

«„Сима-ленд“ — крупнейший партнер китайской стороны, и очень много делает для укрепления российской-китайского экономического сотрудничества», — отметил губернатор Куйвашев. «В прошлом году во время нашей поездки по Екатеринбургу мы специально посетили компанию, и ее руководители ознакомили нас с состоянием производства и сотрудничества с Китаем», — добавила губернатор Хуэйлин.

Открытие восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству должно состояться в пятницу, 17 мая, в Харбине. Выставка продлится до 21 числа. В российскую делегацию, возглавляемую президентом Путиным, вошли главы более 20 российских регионов. Предполагается, что на полях ЭКСПО будут подписаны межрегиональные соглашения. Так, Евгений Куйвашев обсудил с Лян Хуэйлин возможные поставки уральского мяса и молока в Китай.