Задержанного ФСБ в Челябинске офицера Росгвардии обвиняют в 600-тысячной взятке

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле замруководителя отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Челябинску Сергея Самохина появилось обвинение во взяточничестве. Изначально подполковнику инкриминировали превышение должностных полномочий, подтвердили URA.RU 16 мая в пресс-службе регионального управления СКР.

«По версии следствия, замначальника лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску регионального Управления Росгвардии с 2021 по текущий год получал от директора охранной организации взятку частями в общей сумме не менее 600 тыс. рублей. За это на охранном предприятии не проводились проверки, его сотрудники не привлекались к административной ответственности, а Самохин обеспечивал ему общее покровительство», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Офицеру, помимо обвинения в превышении служебных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) предъявили также обвинение в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они же ведут оперативное сопровождение дела. В ближайшее время Самхину изберут меру пресечения, следствие намерено настаивать на аресте.