15 мая 2024

Обвиненный в истязаниях опекун Далера Бобиева уедет на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Наумов. Екатеринбург
Наумов не признает свою вину Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекун погибшего Далера Бобиева Александр Наумов собирается отправиться на спецоперацию после вынесения приговора. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU после заседания в Екатеринбургском гарнизонном военном суде.

«Вину я не признаю, с обвинением не согласен. Я думаю, что дело резонансное. После суда уеду на СВО», — сказал Наумов.

Процесс в гарнизонном военном суде перенесли на 23 мая. Сам Наумов прибыл на заседание с двумя адвокатами. Также в суд приехали брат погибшего мальчика Шамсиддини Бобиев и родной отец Худжановиддин.

В конце июня 2023 года опекунша ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Тело мальчика нашли через три дня в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики отправили женщину под стражу. Позже в уголовном деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Опекун погибшего Далера Бобиева Александр Наумов собирается отправиться на спецоперацию после вынесения приговора. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU после заседания в Екатеринбургском гарнизонном военном суде. «Вину я не признаю, с обвинением не согласен. Я думаю, что дело резонансное. После суда уеду на СВО», — сказал Наумов. Процесс в гарнизонном военном суде перенесли на 23 мая. Сам Наумов прибыл на заседание с двумя адвокатами. Также в суд приехали брат погибшего мальчика Шамсиддини Бобиев и родной отец Худжановиддин. В конце июня 2023 года опекунша ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Тело мальчика нашли через три дня в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики отправили женщину под стражу. Позже в уголовном деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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