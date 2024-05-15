Обвиненный в истязаниях опекун Далера Бобиева уедет на СВО

Наумов не признает свою вину Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекун погибшего Далера Бобиева Александр Наумов собирается отправиться на спецоперацию после вынесения приговора. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU после заседания в Екатеринбургском гарнизонном военном суде.

«Вину я не признаю, с обвинением не согласен. Я думаю, что дело резонансное. После суда уеду на СВО», — сказал Наумов.

Процесс в гарнизонном военном суде перенесли на 23 мая. Сам Наумов прибыл на заседание с двумя адвокатами. Также в суд приехали брат погибшего мальчика Шамсиддини Бобиев и родной отец Худжановиддин.

В конце июня 2023 года опекунша ребенка Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Тело мальчика нашли через три дня в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики отправили женщину под стражу. Позже в уголовном деле появился еще один фигурант — муж опекунши Александр Наумов. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.