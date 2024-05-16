В Челябинской области снизилась смертность от ВИЧ-инфекций. Фото, видео

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Пресс-конференция по ВИЧ. Челябинск, батин кирилл
Кирилл Батин назвал успехом снижение смертности от СПИДа Фото:

В Челябинской области по итогам 2023 года смертность от прогрессивных форм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) снизилась на 4,8%. Об этом сообщил заведующий эпидотделом Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Кирилл Батин.

«Число новых случаев заболеваемости иммунодефицитом снизилось на 1,9%. Наблюдается и снижение смертности от прогрессирования ВИЧ-инфекции на 4,8%, а от СПИДа на 5%», — сообщил Батин на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс».

При этом число зараженных, которые приходят за лечением в центр СПИДа возросло. По данным специалиста, в 2023 году 67% челябинцев больных ВИЧ обратились в центр. Возраст инфицированных стал на десять лет больше. Наибольшее число зараженных находится в группе от 40 до 49 лет (36%). Батин подчеркнул, что половой путь передачи инфекции продолжает наблюдаться в более 79% случаях.

На пресс-конференцию приехал также председатель фонда «Шаги» и один из первых в России приобретших ВИЧ Игорь Пчелин. Мужчина призвал открыто говорить о ВИЧ, а также рассказал о своем лечении. Он отметил, что в 1997 году принимал 57 таблеток ежедневно, а сейчас необходима лишь одна в день. К концу 2024 года у инфицированных может появиться возможность перейти на вакцины, которые необходимо ставить раз в месяц, уточнил Пчелин.

Пресс-конференция по ВИЧ. Челябинск
На пресс-конференцию приехали один из первых ВИЧ-инфицированных россиян Игорь Пчелин
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В Челябинской области по итогам 2023 года смертность от прогрессивных форм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) снизилась на 4,8%. Об этом сообщил заведующий эпидотделом Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Кирилл Батин. «Число новых случаев заболеваемости иммунодефицитом снизилось на 1,9%. Наблюдается и снижение смертности от прогрессирования ВИЧ-инфекции на 4,8%, а от СПИДа на 5%», — сообщил Батин на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс». При этом число зараженных, которые приходят за лечением в центр СПИДа возросло. По данным специалиста, в 2023 году 67% челябинцев больных ВИЧ обратились в центр. Возраст инфицированных стал на десять лет больше. Наибольшее число зараженных находится в группе от 40 до 49 лет (36%). Батин подчеркнул, что половой путь передачи инфекции продолжает наблюдаться в более 79% случаях. На пресс-конференцию приехал также председатель фонда «Шаги» и один из первых в России приобретших ВИЧ Игорь Пчелин. Мужчина призвал открыто говорить о ВИЧ, а также рассказал о своем лечении. Он отметил, что в 1997 году принимал 57 таблеток ежедневно, а сейчас необходима лишь одна в день. К концу 2024 года у инфицированных может появиться возможность перейти на вакцины, которые необходимо ставить раз в месяц, уточнил Пчелин.
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