В Тюмени дебошир напал на фельдшера «Скорой» с газовым баллончиком

16 мая 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области избил свою возлюбленную и был задержан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени задержали мужчину, который избил свою сожительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выяснилось, что он бы ранее судим и находится в федеральном розыске. Задержанный житель Курганской области также повредил зрение фельдшеру бригады «Скорой помощи», брызнув в него баллончиком. «Карета „Скорой помощи“ в сентябре 2023 приехала по вызову тюменки, которую избивал сожитель, 42-х летний уроженец Курганской области. Медики предложили женщине помощь и посадили в автомобиль, а подсудимый пытался продолжить причинять вред своей сожительнице. Сотрудники полиции задержали мужчину и установили, что он находится в федеральном розыске как осужденный, совершивший побег из-под конвоя», — указано в сообщении. Сообщается, что мужчина также брызнул газом из перцового баллончика в лицо фельдшеру. Преступник выплатит компенсацию медработнику в размере 50 тыс. рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени задержали мужчину, который избил свою сожительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выяснилось, что он бы ранее судим и находится в федеральном розыске. Задержанный житель Курганской области также повредил зрение фельдшеру бригады «Скорой помощи», брызнув в него баллончиком. «Карета „Скорой помощи“ в сентябре 2023 приехала по вызову тюменки, которую избивал сожитель, 42-х летний уроженец Курганской области. Медики предложили женщине помощь и посадили в автомобиль, а подсудимый пытался продолжить причинять вред своей сожительнице. Сотрудники полиции задержали мужчину и установили, что он находится в федеральном розыске как осужденный, совершивший побег из-под конвоя», — указано в сообщении. Сообщается, что мужчина также брызнул газом из перцового баллончика в лицо фельдшеру. Преступник выплатит компенсацию медработнику в размере 50 тыс. рублей.