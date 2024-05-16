В Тюмени дебошир напал на фельдшера «Скорой» с газовым баллончиком

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Житель Курганской области избил свою возлюбленную и был задержан Фото:

В Тюмени задержали мужчину, который избил свою сожительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выяснилось, что он бы ранее судим и находится в федеральном розыске. Задержанный житель Курганской области также повредил зрение фельдшеру бригады «Скорой помощи», брызнув в него баллончиком.

«Карета „Скорой помощи“ в сентябре 2023 приехала по вызову тюменки, которую избивал сожитель, 42-х летний уроженец Курганской области. Медики предложили женщине помощь и посадили в автомобиль, а подсудимый пытался продолжить причинять вред своей сожительнице. Сотрудники полиции задержали мужчину и установили, что он находится в федеральном розыске как осужденный, совершивший побег из-под конвоя», — указано в сообщении.

Сообщается, что мужчина также брызнул газом из перцового баллончика в лицо фельдшеру. Преступник выплатит компенсацию медработнику в размере 50 тыс. рублей.

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В Тюмени задержали мужчину, который избил свою сожительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выяснилось, что он бы ранее судим и находится в федеральном розыске. Задержанный житель Курганской области также повредил зрение фельдшеру бригады «Скорой помощи», брызнув в него баллончиком. «Карета „Скорой помощи“ в сентябре 2023 приехала по вызову тюменки, которую избивал сожитель, 42-х летний уроженец Курганской области. Медики предложили женщине помощь и посадили в автомобиль, а подсудимый пытался продолжить причинять вред своей сожительнице. Сотрудники полиции задержали мужчину и установили, что он находится в федеральном розыске как осужденный, совершивший побег из-под конвоя», — указано в сообщении. Сообщается, что мужчина также брызнул газом из перцового баллончика в лицо фельдшеру. Преступник выплатит компенсацию медработнику в размере 50 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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