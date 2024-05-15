Первая половина мая в Екатеринбурга стала самой холодной в 21 веке

16 мая 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Средняя температура составила 5,3 градуса Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге первая половина мая стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура достигла лишь 5,3 градуса, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Первая половина мая в Екатеринбурге со средней температурой 5,3 градуса стала самой холодной в 21-м веке. А также одной из самых холодных за последние десятилетия», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Холода и мощный снегопад накрыли Свердловскую область в начале мая. Из-за непогоды без электричества остались сотни жителей региона. Морозные дни продолжились до середины месяца. Сейчас погода начинает налаживаться, а температура поднимается до 16 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге первая половина мая стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура достигла лишь 5,3 градуса, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Первая половина мая в Екатеринбурге со средней температурой 5,3 градуса стала самой холодной в 21-м веке. А также одной из самых холодных за последние десятилетия», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Холода и мощный снегопад накрыли Свердловскую область в начале мая. Из-за непогоды без электричества остались сотни жителей региона. Морозные дни продолжились до середины месяца. Сейчас погода начинает налаживаться, а температура поднимается до 16 градусов.