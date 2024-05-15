15 мая 2024

Первая половина мая в Екатеринбурга стала самой холодной в 21 веке

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Весна в городе. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, город екатеринбург, мэрия екатеринбурга
Средняя температура составила 5,3 градуса Фото:

В Екатеринбурге первая половина мая стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура достигла лишь 5,3 градуса, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Первая половина мая в Екатеринбурге со средней температурой 5,3 градуса стала самой холодной в 21-м веке. А также одной из самых холодных за последние десятилетия», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Холода и мощный снегопад накрыли Свердловскую область в начале мая. Из-за непогоды без электричества остались сотни жителей региона. Морозные дни продолжились до середины месяца. Сейчас погода начинает налаживаться, а температура поднимается до 16 градусов.

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В Екатеринбурге первая половина мая стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура достигла лишь 5,3 градуса, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Первая половина мая в Екатеринбурге со средней температурой 5,3 градуса стала самой холодной в 21-м веке. А также одной из самых холодных за последние десятилетия», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Холода и мощный снегопад накрыли Свердловскую область в начале мая. Из-за непогоды без электричества остались сотни жителей региона. Морозные дни продолжились до середины месяца. Сейчас погода начинает налаживаться, а температура поднимается до 16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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