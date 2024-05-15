Первая половина мая в Екатеринбурга стала самой холодной в 21 веке

В Екатеринбурге первая половина мая стала самой холодной в 21-м веке. Средняя температура достигла лишь 5,3 градуса, рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Первая половина мая в Екатеринбурге со средней температурой 5,3 градуса стала самой холодной в 21-м веке. А также одной из самых холодных за последние десятилетия», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Холода и мощный снегопад накрыли Свердловскую область в начале мая. Из-за непогоды без электричества остались сотни жителей региона. Морозные дни продолжились до середины месяца. Сейчас погода начинает налаживаться, а температура поднимается до 16 градусов.
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