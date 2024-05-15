15 мая 2024

В тюменском микрорайоне начался ландшафтный пожар

В районе Лесобазы в Тюмени МЧС борется с природным пожаром
© Служба новостей «URA.RU»
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Трава загорелась в районе Лесобазы
Трава загорелась в районе Лесобазы Фото:

В тюменском районе Лесобаза МЧС борется с природным пожаром. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Горит трава. На месте работают три единицы техники и девять человек личного состава", — пояснили URA.RU в МЧС.

На данный момент площадь возгорания и его причины неизвестны. Все подробности будут устанавливать после того, как огонь потушат.

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В тюменском районе Лесобаза МЧС борется с природным пожаром. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. "Горит трава. На месте работают три единицы техники и девять человек личного состава", — пояснили URA.RU в МЧС. На данный момент площадь возгорания и его причины неизвестны. Все подробности будут устанавливать после того, как огонь потушат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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