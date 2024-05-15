В тюменском микрорайоне начался ландшафтный пожар

Трава загорелась в районе Лесобазы
В тюменском районе Лесобаза МЧС борется с природным пожаром. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
"Горит трава. На месте работают три единицы техники и девять человек личного состава", — пояснили URA.RU в МЧС.
На данный момент площадь возгорания и его причины неизвестны. Все подробности будут устанавливать после того, как огонь потушат.
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