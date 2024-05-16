«Забили фермера битой»: кому могла помочь сбежать адвокат, задержанная курганской ФСБ

Курганский преступник убил, сбежал из колонии и вновь совершил преступление

Из курганской колонии преступник сбежал и снова совершил преступление Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Убийством людей битой, ножами и избиением полицейских занимался курганский преступник Виталий З., который сбежал из колонии по поддельному медзаключению. Его адвокатом была накануне задержанная ФСБ Елена Константинова. При этом сама она утверждает — не знала о том, что Виталий не болен. Чем еще прославился сбежавший зек — в материале URA.RU.

«Виталий З. по кличке Малой был выходцем из ОПГ „Локомотив“. В нулевые он с подельниками спортсменами-боксерами начинал с избиения сотрудников милиции. Потом зарезал ножом таксиста, насмерть забил фермера битой, совершал разбои. В 2002 году Малой получил 22 года лишения свободы.», — рассказал источник.

Находясь в местах лишения свободы Малой не встал на путь исправления. Он в статусе блатного был «смотрящим за азартными играми». По характеристике сотрудников ФСИН (есть в открытых данных), Виталий З. признавался злостным нарушителем, имеет 115 взысканий. «На меры дисциплинарного характера реагирует слабо, от воспитательных мероприятий старается уклонится, к назначенному лечению относится недобросовестно», — говорится в документах.

По версии следствия, выйти из колонии Малому помогла Константинова. Она якобы за 100 000 составляла ходатайства для освобождения по медицинским основаниям. В суд было представлено поддельное медзаключение, что у преступника рак и он находится при смерти. При этом после выхода на свободу Малой вновь совершил преступление. Сейчас он находится в СИЗО.

Следователи сейчас отрабатывают еще одного преступника, который также сбежал из колонии по поддельному медзаключению. Но его личность пока не установлена. Он является жителем другого региона. Также силовики отрабатывают других фигурантов громкого дела. На врача, которого подозревают в подделке медзаключений, возбуждено отдельное уголовное дело.

Адвокат Константинова утверждала в суде по избранию меры пресечения, что не знала об отсутствии у Виталия З. заболевания. Константинова с обвинением не согласна. Она сообщила, что только выполняла свою работу.

Курганская ФСБ задержала Константинову 13 мая. Ее подозревают в совершении преступлений по статьям ч.5 ст. 33 ч.1 ст. 313 (пособничество в побеге из мест лишения свободы) и двум эпизодам ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу). Суд поместил ее в СИЗО, где она будет находиться два месяца.