Курганский суд отправил в СИЗО адвоката Константинову, обвиняемую в пособничестве зекам. Фото, видео

Задержанную курганским УФСБ адвоката Константинову отправили в СИЗО

15 мая 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Курганского адвоката отправили в СИЗО по ходатайству следователей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганского адвоката Елену Константинову, задержанную сотрудниками ФСБ по подозрению в фальсификации доказательств и попытке пособничества побега осужденных из колонии, отправили в СИЗО. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по избрании меры пресечения. «Оставаясь на свободе, Константинова может скрыться от органов следствия и суда, поскольку обвиняется в совершении тяжких преступлений и пособничестве в побеге особо опасного преступника, отбывавшего наказание в местах лишения свободы», — сообщила в суде сотрудник курганского СУ СК. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил адвоката в СИЗО. Уголовное дело в отношении Константиновой по статьям ч.5 ст. 33 ч.1 ст. 313 (пособничество в побеге из мест лишения свободы) и двум эпизодам ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) возбудили 8 мая. Спустя пять дней женщина была задержана сотрудниками УФСБ. По версии следствия, адвокат была посредником между зеками и врачом, подготовившим фиктивные медзаключения о тяжелых заболеваниях. Она составляла ходатайства для освобождения по медицинским основаниям. Это помогло одному из осужденных за убийство выйти на свободу для лечения (после раскрытия преступления суд вернул его в колонию). Ходатайство об освобождении второго осужденного не было принято судом. За услуги женщина получила от каждого из осужденных по 100 тысяч рублей. Константинова с обвинением не согласилась. Сообщила, что только выполняла свою работу, и об отсутствии заболеваний у осужденных не знала. Также она просила суд не помещать ее в СИЗО. В случае избрании меры пресечения, предлагала выбрать подписку о невыезде и запрет определенных действий. Прокуратура поддержала заявление следствия. Судья Денис Черкасов удовлетворил ходатайство и отправил Константинову в СИЗО на два месяца. Под стражей адвокат пробудет до 12 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд по делу о фальсификации доказательств по делу экс-главы курганского УФНС Юрия Касьяненко. Бывшего налоговика судят за то, что он через своего подельника-адвоката договорился с врачом о медзаключении. Касьяненко получил срок за коррупцию, фиктивные документы помогли ему выйти на свободу. Следователь просит суд отправить курганского адвоката в СИЗО, чтобы та не скрылась от органов Фото: Валерий Кузнецов Обвиняемая Константинова заявила, что не собирается скрываться от следователей Фото: Валерий Кузнецов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганского адвоката Елену Константинову, задержанную сотрудниками ФСБ по подозрению в фальсификации доказательств и попытке пособничества побега осужденных из колонии, отправили в СИЗО. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по избрании меры пресечения. «Оставаясь на свободе, Константинова может скрыться от органов следствия и суда, поскольку обвиняется в совершении тяжких преступлений и пособничестве в побеге особо опасного преступника, отбывавшего наказание в местах лишения свободы», — сообщила в суде сотрудник курганского СУ СК. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил адвоката в СИЗО. Уголовное дело в отношении Константиновой по статьям ч.5 ст. 33 ч.1 ст. 313 (пособничество в побеге из мест лишения свободы) и двум эпизодам ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) возбудили 8 мая. Спустя пять дней женщина была задержана сотрудниками УФСБ. По версии следствия, адвокат была посредником между зеками и врачом, подготовившим фиктивные медзаключения о тяжелых заболеваниях. Она составляла ходатайства для освобождения по медицинским основаниям. Это помогло одному из осужденных за убийство выйти на свободу для лечения (после раскрытия преступления суд вернул его в колонию). Ходатайство об освобождении второго осужденного не было принято судом. За услуги женщина получила от каждого из осужденных по 100 тысяч рублей. Константинова с обвинением не согласилась. Сообщила, что только выполняла свою работу, и об отсутствии заболеваний у осужденных не знала. Также она просила суд не помещать ее в СИЗО. В случае избрании меры пресечения, предлагала выбрать подписку о невыезде и запрет определенных действий. Прокуратура поддержала заявление следствия. Судья Денис Черкасов удовлетворил ходатайство и отправил Константинову в СИЗО на два месяца. Под стражей адвокат пробудет до 12 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд по делу о фальсификации доказательств по делу экс-главы курганского УФНС Юрия Касьяненко. Бывшего налоговика судят за то, что он через своего подельника-адвоката договорился с врачом о медзаключении. Касьяненко получил срок за коррупцию, фиктивные документы помогли ему выйти на свободу.