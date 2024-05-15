Нейросеть проследит за свердловскими выпускниками на ЕГЭ

Более 1,6 тысячи аудиторий оборудуют камерами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Нейросеть проследит за выпускниками, сдающими единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области. Информация от искусственного интеллекта будет передаваться общественным наблюдателям, рассказала директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Ростелекома на Урале Оксана Галимьянова.

«Искусственный интеллект обучен и настроен на распознавание подозрительного поведения участников. Например, на обнаружение использования средств связи или шпаргалок. В таком случае технология передает сигнал в систему, далее информация уходит наблюдателю на проверку», — сказала Гальмьянова в ходе пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, для контроля выпускников будут настроены порядка 3,2 тысячи камер. Онлайн-трансляцию будут вести на 153 пунктах проведения экзаменов на портале «Смотри ЕГЭ». Записи будут храниться до 2 марта 2025 года.

Контроль ИИ за выпускниками практиковался в свердловских учреждениях и в прошлом году. Установленные в аудиториях IP-камеры расставляли таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов.