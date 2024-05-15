15 мая 2024

«Сургутнефтегаз» закрыл доступ на Южно-Талаканское месторождение из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения ввели ради безопасности людей
Ограничения ввели ради безопасности людей Фото:

Компания «Сургутнефтегаз» закрыла доступ к месту аварии на Южно-Талаканском месторождение в Якутии. Об этом URA.RU сообщил сотрудник организации на условиях анонимности.

«Близко к месту аварии не подпускают. Не пускают не только работников, но и надзорные органы», — сообщил собеседник.

В компании журналисту URA.RU сообщили, что доступ закрыт не на все месторождение, а только на тот объект, где произошла авария. На месте ЧП большая загазованность и есть риск воспламенения. «Охрана здоровья работников и окружающей среды для нас приоритеты. На объекте есть риск загазованности, поэтому и было принято решение не допускать близко к месту аварии людей. При этом мы контактируем и предоставляем всю информацию органам власти и компетентным органам и службам», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что Сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены условиями работы на территории месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть». Буровую площадку практически полностью затопило водой.

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Компания «Сургутнефтегаз» закрыла доступ к месту аварии на Южно-Талаканском месторождение в Якутии. Об этом URA.RU сообщил сотрудник организации на условиях анонимности. «Близко к месту аварии не подпускают. Не пускают не только работников, но и надзорные органы», — сообщил собеседник. В компании журналисту URA.RU сообщили, что доступ закрыт не на все месторождение, а только на тот объект, где произошла авария. На месте ЧП большая загазованность и есть риск воспламенения. «Охрана здоровья работников и окружающей среды для нас приоритеты. На объекте есть риск загазованности, поэтому и было принято решение не допускать близко к месту аварии людей. При этом мы контактируем и предоставляем всю информацию органам власти и компетентным органам и службам», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что Сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены условиями работы на территории месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть». Буровую площадку практически полностью затопило водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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