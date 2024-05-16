Генплан с изменениями покажут жителям районов осенью, сообщила Никитина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В генеральный план застройки Челябинска включили территорию для нового кладбища. Об этом сообщила главный архитектор города Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU.

«В плане также предусмотрена территория для нового кладбища», — сообщила Никитина. Новую территорию для захоронений планируется разместить вблизи с Успенским кладбищем.

Однако кладбище в Металлургическом районе создавать запретили. Там оставили зону рекреации, объяснив, отсутствием возможностей инфраструктуры. Зона рекреации появится и по Бродокалмакскому тракту. Всего зоны рекреации в Челябинске увеличат на две тысячи гектар.

Зоны соцобъектов, школ и детсадов выделили в микрорайоне Киргородок и в Курчатовском районе. На Комсомольском проспекте и улице Университетская набережная зону промышленной застройки заменят на деловую. Зона деловой застройки назначена и на улице Шаумяна, там же исключена жилая. Офисный недострой вблизи ТЦ «Гагарин парк» также переведут в деловую застройку.

С изменениями в генплане выросли территории индивидуального жилого строительства (ИЖС) и смешанной застройки, объем многоквартирной зоны при этом не изменился. В зоны ИЖС ввели по улице Самохина, поселках Развязка, Плановый и Колхозный. После внесения всех изменений, включая мнение горожан, итоговый вариант генплана покажут жителям районов. Встречи планируют провести осенью.

На публичных слушаниях было столпотворение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Горожанам представили изменения, планируемые в генплане Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После презентации изменений жителям ответили на интересующие вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU