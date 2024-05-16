В генеральный план застройки Челябинска включили территорию для нового кладбища. Об этом сообщила главный архитектор города Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU.
«В плане также предусмотрена территория для нового кладбища», — сообщила Никитина. Новую территорию для захоронений планируется разместить вблизи с Успенским кладбищем.
Однако кладбище в Металлургическом районе создавать запретили. Там оставили зону рекреации, объяснив, отсутствием возможностей инфраструктуры. Зона рекреации появится и по Бродокалмакскому тракту. Всего зоны рекреации в Челябинске увеличат на две тысячи гектар.
Зоны соцобъектов, школ и детсадов выделили в микрорайоне Киргородок и в Курчатовском районе. На Комсомольском проспекте и улице Университетская набережная зону промышленной застройки заменят на деловую. Зона деловой застройки назначена и на улице Шаумяна, там же исключена жилая. Офисный недострой вблизи ТЦ «Гагарин парк» также переведут в деловую застройку.
С изменениями в генплане выросли территории индивидуального жилого строительства (ИЖС) и смешанной застройки, объем многоквартирной зоны при этом не изменился. В зоны ИЖС ввели по улице Самохина, поселках Развязка, Плановый и Колхозный. После внесения всех изменений, включая мнение горожан, итоговый вариант генплана покажут жителям районов. Встречи планируют провести осенью.
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В генеральный план застройки Челябинска включили территорию для нового кладбища. Об этом сообщила главный архитектор города Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU. «В плане также предусмотрена территория для нового кладбища», — сообщила Никитина. Новую территорию для захоронений планируется разместить вблизи с Успенским кладбищем. Однако кладбище в Металлургическом районе создавать запретили. Там оставили зону рекреации, объяснив, отсутствием возможностей инфраструктуры. Зона рекреации появится и по Бродокалмакскому тракту. Всего зоны рекреации в Челябинске увеличат на две тысячи гектар. Зоны соцобъектов, школ и детсадов выделили в микрорайоне Киргородок и в Курчатовском районе. На Комсомольском проспекте и улице Университетская набережная зону промышленной застройки заменят на деловую. Зона деловой застройки назначена и на улице Шаумяна, там же исключена жилая. Офисный недострой вблизи ТЦ «Гагарин парк» также переведут в деловую застройку. С изменениями в генплане выросли территории индивидуального жилого строительства (ИЖС) и смешанной застройки, объем многоквартирной зоны при этом не изменился. В зоны ИЖС ввели по улице Самохина, поселках Развязка, Плановый и Колхозный. После внесения всех изменений, включая мнение горожан, итоговый вариант генплана покажут жителям районов. Встречи планируют провести осенью.