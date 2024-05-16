Слушания по изменению генплана Челябинска начались со столпотворения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Челябинск
Толпу горожан удалось успокоить не сразу Фото:

В Челябинске 16 мая в Доме архитектора на публичных слушаниях о внесении изменений в генеральный план застройки города началось столпотворение слушателей. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«В фойе образовалась толпа из посетителей. На входе в зал происходит давка, а главного архитектора Ольгу Никитину жители перебивают криками о плохой слышимости вне зала», — передает корреспондент URA.RU.

От посетителей также поступило предложение перенести публичные слушания на другую дату и найти зал вместимостью больше. Никитина уточнила, что слышимости в фойе можно добиться, если люди перестанут кричать. Толпа стихла, а публичные слушания все же удалось начать.

В генплане Челябинска предлагают сделать весь частный сектор зоной индивидуального жилищного строительства. Жителей городских поселков обеспокоило данное решение. Накануне власти встретились с представителями каждой из подобных зон для обсуждения вопроса. Челябинцев успокоили тем, что их дома останутся на территории частного сектора.

Публичные слушания. Челябинск
В фойе и на входе в зал началось столпотворение
Фото:

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В Челябинске 16 мая в Доме архитектора на публичных слушаниях о внесении изменений в генеральный план застройки города началось столпотворение слушателей. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «В фойе образовалась толпа из посетителей. На входе в зал происходит давка, а главного архитектора Ольгу Никитину жители перебивают криками о плохой слышимости вне зала», — передает корреспондент URA.RU. От посетителей также поступило предложение перенести публичные слушания на другую дату и найти зал вместимостью больше. Никитина уточнила, что слышимости в фойе можно добиться, если люди перестанут кричать. Толпа стихла, а публичные слушания все же удалось начать. В генплане Челябинска предлагают сделать весь частный сектор зоной индивидуального жилищного строительства. Жителей городских поселков обеспокоило данное решение. Накануне власти встретились с представителями каждой из подобных зон для обсуждения вопроса. Челябинцев успокоили тем, что их дома останутся на территории частного сектора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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