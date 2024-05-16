В Челябинске 16 мая в Доме архитектора на публичных слушаниях о внесении изменений в генеральный план застройки города началось столпотворение слушателей. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.
«В фойе образовалась толпа из посетителей. На входе в зал происходит давка, а главного архитектора Ольгу Никитину жители перебивают криками о плохой слышимости вне зала», — передает корреспондент URA.RU.
От посетителей также поступило предложение перенести публичные слушания на другую дату и найти зал вместимостью больше. Никитина уточнила, что слышимости в фойе можно добиться, если люди перестанут кричать. Толпа стихла, а публичные слушания все же удалось начать.
В генплане Челябинска предлагают сделать весь частный сектор зоной индивидуального жилищного строительства. Жителей городских поселков обеспокоило данное решение. Накануне власти встретились с представителями каждой из подобных зон для обсуждения вопроса. Челябинцев успокоили тем, что их дома останутся на территории частного сектора.
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