Толпу горожан удалось успокоить не сразу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 16 мая в Доме архитектора на публичных слушаниях о внесении изменений в генеральный план застройки города началось столпотворение слушателей. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«В фойе образовалась толпа из посетителей. На входе в зал происходит давка, а главного архитектора Ольгу Никитину жители перебивают криками о плохой слышимости вне зала», — передает корреспондент URA.RU.

От посетителей также поступило предложение перенести публичные слушания на другую дату и найти зал вместимостью больше. Никитина уточнила, что слышимости в фойе можно добиться, если люди перестанут кричать. Толпа стихла, а публичные слушания все же удалось начать.

В генплане Челябинска предлагают сделать весь частный сектор зоной индивидуального жилищного строительства. Жителей городских поселков обеспокоило данное решение. Накануне власти встретились с представителями каждой из подобных зон для обсуждения вопроса. Челябинцев успокоили тем, что их дома останутся на территории частного сектора.

В фойе и на входе в зал началось столпотворение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU