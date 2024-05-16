ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ, которыми наносили удар по Крымскому мосту

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ВС РФ атаковали склад с украинскими беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ
ВС РФ атаковали склад с украинскими беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Российские военные уничтожили украинский склад хранения беспилотных катеров. Также был поражен опорный пункт солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Отмечается, что были уничтожены морские беспилотники такого типа, при помощи которых был атакован Крымский мост летом прошлого года. 

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", — подчеркнули в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Именно беспилотники такого типа и были задействованы при атаках ВСУ Крымского моста. Также отмечается, что ВС РФ в целом были поражены украинские формирования в 113 районах.

Украина несколько раз совершала теракты на Крымском мосту. Объект был атакован в конце 2022 года, а также летом 2023-го. Отмечалось, что Киев использовал беспилотные катера, начиненные взрывчаткой. Тогда были повреждены опоры моста. Осень. 2023 года был завершен ремонт моста. 

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Российские военные уничтожили украинский склад хранения беспилотных катеров. Также был поражен опорный пункт солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Отмечается, что были уничтожены морские беспилотники такого типа, при помощи которых был атакован Крымский мост летом прошлого года.  "Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", — подчеркнули в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Именно беспилотники такого типа и были задействованы при атаках ВСУ Крымского моста. Также отмечается, что ВС РФ в целом были поражены украинские формирования в 113 районах. Украина несколько раз совершала теракты на Крымском мосту. Объект был атакован в конце 2022 года, а также летом 2023-го. Отмечалось, что Киев использовал беспилотные катера, начиненные взрывчаткой. Тогда были повреждены опоры моста. Осень. 2023 года был завершен ремонт моста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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