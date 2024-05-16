ВС РФ уничтожили склад дронов ВСУ, которыми наносили удар по Крымскому мосту

Российские военные уничтожили украинский склад хранения беспилотных катеров. Также был поражен опорный пункт солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Отмечается, что были уничтожены морские беспилотники такого типа, при помощи которых был атакован Крымский мост летом прошлого года.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", — подчеркнули в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Именно беспилотники такого типа и были задействованы при атаках ВСУ Крымского моста. Также отмечается, что ВС РФ в целом были поражены украинские формирования в 113 районах.
Украина несколько раз совершала теракты на Крымском мосту. Объект был атакован в конце 2022 года, а также летом 2023-го. Отмечалось, что Киев использовал беспилотные катера, начиненные взрывчаткой. Тогда были повреждены опоры моста. Осень. 2023 года был завершен ремонт моста.
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