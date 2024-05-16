ВСУ потеряли более 500 бойцов за сутки в боях у Часова Яра и Антоновки

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ВСУ за сутки потеряли более полутысячи бойцов в ДНР
ВСУ за сутки потеряли более полутысячи бойцов в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 520 военных возле Часова Яра и Антоновки в ДНР. Об этом в своей сводке сообщило Министерство обороны России. 

"Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка ДНР. Противник потерял за сутки более 520 военнослужащих", — говорится в telegram-канале Минобороны. 

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю ВСУ потеряли более 3800 бойцов в ДНР. Также среди потерь Киева числились четыре танка, девять бронированных машин и 17 станций радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщает Life

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Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 520 военных возле Часова Яра и Антоновки в ДНР. Об этом в своей сводке сообщило Министерство обороны России.  "Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка ДНР. Противник потерял за сутки более 520 военнослужащих", — говорится в telegram-канале Минобороны.  Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю ВСУ потеряли более 3800 бойцов в ДНР. Также среди потерь Киева числились четыре танка, девять бронированных машин и 17 станций радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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