Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 520 военных возле Часова Яра и Антоновки в ДНР. Об этом в своей сводке сообщило Министерство обороны России.
"Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка ДНР. Противник потерял за сутки более 520 военнослужащих", — говорится в telegram-канале Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю ВСУ потеряли более 3800 бойцов в ДНР. Также среди потерь Киева числились четыре танка, девять бронированных машин и 17 станций радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщает Life.
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