Свердловским выпускникам прошлых лет изменили сроки сдачи ЕГЭ

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Выпускники смогут сдать экзамен с 12 по 21 июня
Выпускники смогут сдать экзамен с 12 по 21 июня Фото:

Период сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет перенесли с основного на резервные дни. Экзамены проведут с 12 по 21 июня, рассказала начальник отдела общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

"Расписание основных дней экзаменов завершается 11 июня. До 21 июня завершаются сроки резервных дней основного периода. Добавлены два дня дополнительных дня для пересдачи ЕГЭ. Это 4 и 5 июля", — сказала Сокольская в ходе пресс-конференции ТАСС. Основной период сдачи Единого государственного экзамена начнется с 23 мая.

За проведением экзамена проследит нейросеть. Информация от искусственного интеллекта будет передаваться общественным наблюдателям. Для контроля организаторы установят порядка 3,2 тысячи камер.

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Период сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет перенесли с основного на резервные дни. Экзамены проведут с 12 по 21 июня, рассказала начальник отдела общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская. "Расписание основных дней экзаменов завершается 11 июня. До 21 июня завершаются сроки резервных дней основного периода. Добавлены два дня дополнительных дня для пересдачи ЕГЭ. Это 4 и 5 июля", — сказала Сокольская в ходе пресс-конференции ТАСС. Основной период сдачи Единого государственного экзамена начнется с 23 мая. За проведением экзамена проследит нейросеть. Информация от искусственного интеллекта будет передаваться общественным наблюдателям. Для контроля организаторы установят порядка 3,2 тысячи камер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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