Российские ПВО сбили три украинских истребителя МиГ-29

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ВСУ пытались ударить по России снарядами HIMARS и ракетами ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила три истребителя МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Министерства обороны. Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении 25 беспилотников, семи ракет ATACMS и «Точка-У», пяти снарядов HIMARS и «Ольха», пяти авиационных бомб Hammer и четырех противорадолокационных ракетах HARM. Все уничтоженные снаряды преимущественно были произведены в США и Франции.

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Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила три истребителя МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Министерства обороны. Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении 25 беспилотников, семи ракет ATACMS и «Точка-У», пяти снарядов HIMARS и «Ольха», пяти авиационных бомб Hammer и четырех противорадолокационных ракетах HARM. Все уничтоженные снаряды преимущественно были произведены в США и Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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