Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила три истребителя МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Министерства обороны. Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении 25 беспилотников, семи ракет ATACMS и «Точка-У», пяти снарядов HIMARS и «Ольха», пяти авиационных бомб Hammer и четырех противорадолокационных ракетах HARM. Все уничтоженные снаряды преимущественно были произведены в США и Франции.
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Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила три истребителя МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Министерства обороны. Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении 25 беспилотников, семи ракет ATACMS и «Точка-У», пяти снарядов HIMARS и «Ольха», пяти авиационных бомб Hammer и четырех противорадолокационных ракетах HARM. Все уничтоженные снаряды преимущественно были произведены в США и Франции.