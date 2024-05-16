Армия и оружие Российские ПВО сбили три украинских истребителя МиГ-29 16 мая 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + ВСУ пытались ударить по России снарядами HIMARS и ракетами ATACMS Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила три истребителя МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Министерства обороны . Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении 25 беспилотников, семи ракет ATACMS и «Точка-У», пяти снарядов HIMARS и «Ольха», пяти авиационных бомб Hammer и четырех противорадолокационных ракетах HARM. Все уничтоженные снаряды преимущественно были произведены в США и Франции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Противовоздушная оборона Вооруженных сил России сбила три истребителя МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Министерства обороны. Также в военном ведомстве отчитались об уничтожении 25 беспилотников, семи ракет ATACMS и «Точка-У», пяти снарядов HIMARS и «Ольха», пяти авиационных бомб Hammer и четырех противорадолокационных ракетах HARM. Все уничтоженные снаряды преимущественно были произведены в США и Франции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям