Власти Тюменской области потратили на социальные нужды 80% бюджета

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На заседании президиума правительства заявили, что расходы бюджета составили 44,2 миллиарда рублей Фото:

В Тюмени на заседании президиума правительства области сообщили, что большая часть регионального бюджета за первый квартал 2024 года была направлена на социальные нужды. Как сообщает информационный центр правительства региона, сумма составила 44,2 млн рублей.

«Итоги исполнения бюджета Тюменской области за первый квартал 2024 года подведены на заседании президиума регионального правительства. Расходы областного бюджета в первом квартале текущего года составили 55,8 миллиарда рублей, 79,4% расходов носят социальный характер, это 44,2 млрд рублей», — указано в сообщении.

На заседании сообщили, что на социальную политику было направлено 26,5 млрд рублей, на образование — 10 млрд, на здравоохранение — 5,7 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что расходы на мэра Тюмени выросли на один миллион рублей.

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В Тюмени на заседании президиума правительства области сообщили, что большая часть регионального бюджета за первый квартал 2024 года была направлена на социальные нужды. Как сообщает информационный центр правительства региона, сумма составила 44,2 млн рублей. «Итоги исполнения бюджета Тюменской области за первый квартал 2024 года подведены на заседании президиума регионального правительства. Расходы областного бюджета в первом квартале текущего года составили 55,8 миллиарда рублей, 79,4% расходов носят социальный характер, это 44,2 млрд рублей», — указано в сообщении. На заседании сообщили, что на социальную политику было направлено 26,5 млрд рублей, на образование — 10 млрд, на здравоохранение — 5,7 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что расходы на мэра Тюмени выросли на один миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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