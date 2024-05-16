Почти 50% свердловских выпускников выбрали профильную математику для сдачи ЕГЭ

В Свердловской области более 47% выпускников выбрали профильную математику для сдачи ЕГЭ. Об этом рассказала начальник отдела общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.
"Самые массовые — это обязательные предметы: русский язык, который выбирают 100% и математика либо базовая, либо профильная — 47%, даже чуть больше выбрали профильную математику", — сказала Сокольская в ходе пресс-конференции ТАСС. На втором месте по популярности оказалось обществознание.
Всего на Среднем Урале сдают ЕГЭ около 19 тысяч выпускников. Проконтролирует проведение экзамена нейросеть. Информация от искусственного интеллекта будет передаваться общественным наблюдателям.
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