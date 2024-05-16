В Перми начали готовить площадку под будущую мечеть. Фото

16 мая 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Техника приступила к демонтажу старых конструкций Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В микрорайоне Верхняя Курья города Перми приступили к подготовке площадки под строительство будущей мечети. Строительную технику на улице Верхне-Куриьинская, где предполагается возведение учреждения культа 16 мая заметил корреспондент URA.RU. По его словам, на площадке находился автокран и несколько рабочих. Жители микрорайона, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства, признались, что не особо рады соседству с будущей мечетью. «Кто-то считает, что мечеть здесь не нужна, поэтому люди уже подумывают о том, чтобы продать жилье и переехать в другое место», — рассказал URA.RU один из местных жителей, попросивший об анонимности. Также горожанин заметил, что здешнее население ходит на пляж. «Зачастую женщины проходят на берег Камы прямо в купальниках, поскольку идти от дома недалеко. И как на это будут реагировать верующие, исповедующие ислам?» — задался вопросом мужчина. Со слов жителей микрорайона, сейчас инициативная группа горожан намерена выйти с просьбой к городским властям отложить строительство мечети. О том, что на правом берегу Камы планируют строить мечеть, ранее писало URA.RU. Инициатором строительства является сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан. Возведение мечети предполагается на улице Верхне-Курьинской Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Строительный кран демонтирует железобетонные конструкции на месте будущей стройки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рабочие выкорчевали деревья на площадке под строительство мечети Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Нескольких рабочих на площадке, где предполагается стройка, заметил корреспондент URA.RU Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители микрорайона Верхняя Курья признались URA.RU, что соседство с мечетью в будущем их не обрадует Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Верхняя Курья города Перми приступили к подготовке площадки под строительство будущей мечети. Строительную технику на улице Верхне-Куриьинская, где предполагается возведение учреждения культа 16 мая заметил корреспондент URA.RU. По его словам, на площадке находился автокран и несколько рабочих. Жители микрорайона, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства, признались, что не особо рады соседству с будущей мечетью. «Кто-то считает, что мечеть здесь не нужна, поэтому люди уже подумывают о том, чтобы продать жилье и переехать в другое место», — рассказал URA.RU один из местных жителей, попросивший об анонимности. Также горожанин заметил, что здешнее население ходит на пляж. «Зачастую женщины проходят на берег Камы прямо в купальниках, поскольку идти от дома недалеко. И как на это будут реагировать верующие, исповедующие ислам?» — задался вопросом мужчина. Со слов жителей микрорайона, сейчас инициативная группа горожан намерена выйти с просьбой к городским властям отложить строительство мечети. О том, что на правом берегу Камы планируют строить мечеть, ранее писало URA.RU. Инициатором строительства является сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан.