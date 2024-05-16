В Перми начали готовить площадку под будущую мечеть. Фото

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Строительная площадка под мечеть в селе Верхняя Курья. Пермь, мусор, строительный кран, строительство, стройка, верхняя курья
Техника приступила к демонтажу старых конструкций Фото:

В микрорайоне Верхняя Курья города Перми приступили к подготовке площадки под строительство будущей мечети. Строительную технику на улице Верхне-Куриьинская, где предполагается возведение учреждения культа 16 мая заметил корреспондент URA.RU. По его словам, на площадке находился автокран и несколько рабочих. Жители микрорайона, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства, признались, что не особо рады соседству с будущей мечетью.

«Кто-то считает, что мечеть здесь не нужна, поэтому люди уже подумывают о том, чтобы продать жилье и переехать в другое место», — рассказал URA.RU один из местных жителей, попросивший об анонимности. Также горожанин заметил, что здешнее население ходит на пляж. «Зачастую женщины проходят на берег Камы прямо в купальниках, поскольку идти от дома недалеко. И как на это будут реагировать верующие, исповедующие ислам?» — задался вопросом мужчина.

Со слов жителей микрорайона, сейчас инициативная группа горожан намерена выйти с просьбой к городским властям отложить строительство мечети. О том, что на правом берегу Камы планируют строить мечеть, ранее писало URA.RU. Инициатором строительства является сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан.

Строительная площадка под мечеть в селе Верхняя Курья. Пермь
Возведение мечети предполагается на улице Верхне-Курьинской
Фото:

Строительная площадка под мечеть в селе Верхняя Курья. Пермь
Строительный кран демонтирует железобетонные конструкции на месте будущей стройки
Фото:

Строительная площадка под мечеть в селе Верхняя Курья. Пермь
Рабочие выкорчевали деревья на площадке под строительство мечети
Фото:

Строительная площадка под мечеть в селе Верхняя Курья. Пермь
Нескольких рабочих на площадке, где предполагается стройка, заметил корреспондент URA.RU
Фото:

Строительная площадка под мечеть в селе Верхняя Курья. Пермь
Жители микрорайона Верхняя Курья признались URA.RU, что соседство с мечетью в будущем их не обрадует
Фото:

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В микрорайоне Верхняя Курья города Перми приступили к подготовке площадки под строительство будущей мечети. Строительную технику на улице Верхне-Куриьинская, где предполагается возведение учреждения культа 16 мая заметил корреспондент URA.RU. По его словам, на площадке находился автокран и несколько рабочих. Жители микрорайона, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства, признались, что не особо рады соседству с будущей мечетью. «Кто-то считает, что мечеть здесь не нужна, поэтому люди уже подумывают о том, чтобы продать жилье и переехать в другое место», — рассказал URA.RU один из местных жителей, попросивший об анонимности. Также горожанин заметил, что здешнее население ходит на пляж. «Зачастую женщины проходят на берег Камы прямо в купальниках, поскольку идти от дома недалеко. И как на это будут реагировать верующие, исповедующие ислам?» — задался вопросом мужчина. Со слов жителей микрорайона, сейчас инициативная группа горожан намерена выйти с просьбой к городским властям отложить строительство мечети. О том, что на правом берегу Камы планируют строить мечеть, ранее писало URA.RU. Инициатором строительства является сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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