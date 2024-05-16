Отец погибшего мальчика Далера Бобиева требует от опекунов 5 миллионов

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Худжановиддин Бобиев потратит деньги на благотворительность
Худжановиддин Бобиев потратит деньги на благотворительность Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Биологический отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева требует от опекунов Александра и Вероники Наумовых компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Средства Худжановиддин Бобиев планирует направить на установку памятника сыну и благотворительность. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

"Родной отец запросил у Наумовых пять миллионов. Он хочет установить могильную плиту сыну и поддержать благотворительные организации", — сообщил источник, знакомый с ходом громкого судебного процесса.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к пострадавшей стороне. Худжановиддин Бобиев подтвердил информацию о подаче обращения: "Иск о возмещении морального вреда подан, но сумму называть не буду. После установки памятника сыну, оставшиеся средства будут направлены на помощь детям, нуждающимся в операциях", — отметил Бобиев. 

Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поиски, тело мальчика удалась найти лишь спустя три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Все подробности громкой истории о поисках приемного ребенка — в сюжете URA.RU.

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Биологический отец погибшего шестилетнего Далера Бобиева требует от опекунов Александра и Вероники Наумовых компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Средства Худжановиддин Бобиев планирует направить на установку памятника сыну и благотворительность. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. "Родной отец запросил у Наумовых пять миллионов. Он хочет установить могильную плиту сыну и поддержать благотворительные организации", — сообщил источник, знакомый с ходом громкого судебного процесса. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к пострадавшей стороне. Худжановиддин Бобиев подтвердил информацию о подаче обращения: "Иск о возмещении морального вреда подан, но сумму называть не буду. После установки памятника сыну, оставшиеся средства будут направлены на помощь детям, нуждающимся в операциях", — отметил Бобиев.  Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поиски, тело мальчика удалась найти лишь спустя три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Все подробности громкой истории о поисках приемного ребенка — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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