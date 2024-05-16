Зеленский заявил, что ВСУ нужно всего два ЗРК Patriot, чтобы не потерять Харьков

Украине достаточно обзавестись всего двумя зенитно-ракетными комплексами Patriot, чтобы отстоять Харьков. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время интервью ABC News.
«Все, что нам нужно [для защиты Харькова], — это две системы Patriot», — сказал Владимир Зеленский. По его словам, с таким вооружением Россия не сможет взять город под свой контроль.
При этом украинский лидер признал, что ситуация на харьковском направлении очень серьезная. Он также заявил, что нельзя допустить потерю города.
Ранее российские войска начали активное наступление на харьковском направлении. Всего за несколько дней бойцами РФ было освобождено уже около 10 населенных пунктов. Также 15 мая армия России зашла в Волчанск, который, по словам экспертов, имеет стратегическую важность. Подробнее, о городе — в материале URA.RU.
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