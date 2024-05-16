Болгария готовит иск к «Газпрому» на 400 млн евро из-за поставок газа

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Болгария готовит иск в отношении "Газпрома" из-за отказа РФ поставлять газ
Болгария готовит иск в отношении "Газпрома" из-за отказа РФ поставлять газ Фото:
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Болгарская компания "Булгаргаз" готовит иск в отношении российской нефтяной компании "Газпром" на сумму в 400 миллионов евро. Об этом сообщил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

"В соответствии с условиями договора с [компанией] "Газпром экспорт", мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", — уточнил Владимир Малинов в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он обозначил, что сумму ущерба в компании оценивают в 400 миллионов евро.

В 2022 году "Газпром" приостановил продажу газа на территории Болгарии. Причиной этого решения послужило неисполнение болгарской стороной ряда условий. В частности, София отказалась переводить оплату за газ в рублях.

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Болгарская компания "Булгаргаз" готовит иск в отношении российской нефтяной компании "Газпром" на сумму в 400 миллионов евро. Об этом сообщил  министр энергетики Болгарии Владимир Малинов. "В соответствии с условиями договора с [компанией] "Газпром экспорт", мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", — уточнил Владимир Малинов в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Он обозначил, что сумму ущерба в компании оценивают в 400 миллионов евро. В 2022 году "Газпром" приостановил продажу газа на территории Болгарии. Причиной этого решения послужило неисполнение болгарской стороной ряда условий. В частности, София отказалась переводить оплату за газ в рублях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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